▲超哥開庭後在律師陪同下進行採訪。（圖／翻攝畫面）

▲Toyz腦震盪縫11針。（資料照／記者吳翊緁攝）

知名網紅「超哥」黃伯超，因不滿前世界冠軍《英雄聯盟》實況主Toyz（劉偉健）直播開酸餐點「難吃」，憤而出手將對方頭部打到血流如注、縫了10多針。一審僅被判刑6個月得易科罰金，Toyz怒轟「刑度太輕」提起上訴，9日二審開庭時，雙方就和解金額僵持不下，氣氛一度火爆，合議庭則訂於10月28日上午宣判。據悉，事件起於去年1月，Toyz特地到超哥經營的餐廳開啟直播，最初只是直言「醋飯不好吃」，雖讓現場稍有尷尬，但氣氛仍算可控。不過隨著雙方對餐點口味、直播動機的談話愈趨激烈，火藥味逐漸升高。當Toyz決定帶著友人起身離去時，超哥心生不滿，在店外突然揮拳朝Toyz頭部猛打。過程中同行的小弟也一併圍上出拳，導致Toyz當場血流如注，送醫後頭部縫了10多針。全程衝突畫面更被拍下，網路瘋傳「超派鐵拳」四字。檢方最後以傷害罪將超哥與一同出手的林姓男子起訴，一審結果超哥被判6月、林男2月徒刑，均可易科罰金。但Toyz認為量刑過輕，透過律師要求檢方針對刑度部分提出上訴。9日的庭上，超哥不爭執動手事實，律師轉述他「已多次展現誠意」，從20萬元加碼到50萬元，但Toyz堅持100萬元，雙方談不攏。Toyz律師強調：「頭部攻擊危險性極高，他還自豪說是『超派鐵拳』，20個月沒真心道歉，若讓他罰錢了事，恐助長社會歪風。」庭後超哥一度冷淡拒答，但轉頭竟高聲向Toyz嗆話：「不要無限上綱，不然判我100年好不好？他販毒才關3年，那打人……」此話一出，律師急忙上前制止拍肩，畫面全被媒體捕捉，瞬間引爆討論。Toyz方面則強調，因傷勢導致工作受損，100萬元是合理訴求，還指控超哥在事件後完全沒有誠心悔意。對此，超哥最後陳述承認「當下氣憤動手是錯」，但反駁Toyz是「帶著惡意進店刷流量」，強調自己查過類似案件的和解行情僅落在5到10萬元，認為自己已展現最大誠意。