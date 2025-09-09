我是廣告 請繼續往下閱讀

秋日來臨，優雅新生。遠企購物中心於9月6日盛大舉辦「VIP貴賓秋裝秀－秋韻新生 | Revival of Fall Elegance」，特別邀請館內八大精選品牌齊聚一堂，為尊榮貴賓獻上一場結合藝術美感與流行趨勢的秋冬時尚饗宴。首場由來自國際舞台的 SPORTALM、Luisa Cerano、MARCCAIN、WEILL 聯袂登場，率先揭開秋日序曲。奧地利品牌SPORTALM以運動時尚見長，結合實穿與設計感，帶來率性自信的摩登態度；來自德國的Luisa Cerano則以細膩剪裁與女性化設計著稱，展現知性柔美的獨特魅力；同樣來自德國的MARCCAIN，以俐落剪裁與現代摩登風格，傳達都會女性的自信姿態；法國品牌WEILL則以法式優雅與高級布料見長，勾勒出經典浪漫的巴黎氣息。四大品牌交織出的多元風格，從運動感到優雅感，為秋冬穿搭開啟多層次的靈感。緊接而來的第二場，由 楊雪琪、佢商名品、Keywear、Anita Su 帶來截然不同的視覺饗宴。台灣設計師品牌楊雪琪，以東方美學與現代剪裁融合，展現溫潤細膩的工藝感；佢商名品則網羅多元精品，呈現跨界時尚的精彩組合，讓觀眾一窺全球時尚新貌；Keywear以「經典、優雅、知性」為品牌精神，展現適合各年齡層女性的實穿風格，傳遞簡約卻不失精緻的時尚語言；Anita Su則以高級訂製與典雅設計聞名，帶來一系列極具舞台張力與精工細作的華美服飾，為秋冬時尚增添華麗篇章。遠企購物中心長期致力於引進多元品牌，打造兼具國際時尚與在地文化的購物環境，提供消費者專屬且尊榮的體驗。此次「秋韻新生」秋裝秀，正是以「優雅」與「革新」為核心，象徵秋冬季節的嶄新篇章。透過八大品牌的精彩演繹，消費者不僅能感受到最新潮流趨勢，更能體驗到遠企購物中心所營造的時尚氛圍與獨特魅力。為迎接秋季新品登場，遠企購物中心同步推出期間限定購物優惠，自9月9日（二）至9月21日（日），消費者可享多重優惠：1.全館指定櫃位當日單筆滿5,000送300元抵用券2.當日累積滿50,000，即加贈 HARIO 酒瓶冷泡茶壺乙個3.HAPPYGO點數兌換：50點可兌100元HG券。遠企購物中心期望以「時尚＋優惠」雙重驚喜，邀請顧客在新品上市之際，盡情享受秋季購物樂趣。