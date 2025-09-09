我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府今(9)日進行土地標售，共釋出173筆土地，總底價約227億元。然而，本次投標狀況不甚理想，共收到41封標單，其中有效標封38封，涉及34筆土地競標，最終僅成功標脫31筆。整體標脫率僅17.9%，標脫總金額約41.4億元，創下近期標售新低，顯示市場買氣趨於保守，管會鬆綁《銀行法》第72-2條規範後，並未立即帶動投資熱度。此次標售焦點落在水湳經貿園區逢大段21地號，該筆土地面積逾1,600坪，以每坪逾112萬元價格標脫，不僅為本次標售單總價最高個案，也是少數成交的核心地段土地。台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖分析，該筆土地具備三面臨路優勢，且鄰近土地先前已由建商以百萬元單價購入；加上台中超巨蛋建設計畫座落於逢大段，區域題材發酵，推升該地以每坪112萬元以上的價格成交，改寫區段新高。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，本次標售土地多為前次未標脫標的。市場關注的水湳經貿園區，本次並未釋出高容積率的文商段，而以創延段、生態段等低容積率土地為主，開發效益有限。至於十三期、十四期重劃區，土地多屬狹長零碎地塊，不利大型建商整體開發，但因總價相對低廉，對自用型買家具吸引力，因此此次標脫土地中，約半數為百坪以下的小面積標的。另據了解，本次投標買家以自然人居多，對投標規範不若專業業者熟悉，導致廢標比例較往年提高。同時，自然人追價能力有限，建商投標態度亦趨保守，使得整體溢價率偏低，所有成交土地溢價率均低於一成。市場專家分折表示，此次標售結果反映出土地市場氛圍謹慎，主要有三大觀察，需求轉向低總價土地：小面積、低總價土地更受青睞，自用型買家與中小型開發商成為主力，高總價、大面積土地則乏人問津。建商態度保守：受資金成本上升及市場不確定性影響，大型建商普遍觀望，僅針對具題材或區位優勢的土地出手。短期價量齊縮：在利率偏高與政策環境未明朗下，土地交易動能受抑制，呈現「價量齊縮」格局。惟隨重大建設逐步推進，若金融環境趨於穩定，中長期仍具回溫空間。