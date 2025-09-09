我是廣告 請繼續往下閱讀

適逢「國民體育日」，行政院新成立的「運動部」今（9）日於台大體育館正式揭牌，羽球雙金英雄李洋走馬上任，成為首任部長，也是台灣史上最年輕的部會首長。更特別的是，李洋同時也成為全台第一位擁有「金色郵筒」的部長，象徵運動員榮耀與努力的雙重見證。中華郵政延續傳統，將金色郵筒設置在奧運金牌選手的母校或家鄉，以表彰其對國家的貢獻。李洋因在東京、巴黎兩屆奧運摘下羽球男雙金牌，郵筒最終落腳於其家鄉金門航空站，成為全台第5座、也是離島首座奧運金牌郵筒。交通部長陳世凱在社群發文祝賀，直呼「李洋是台灣第一位擁有金色郵筒的部長！」陳世凱強調，金色郵筒不僅代表榮耀，更是運動員汗水與努力的證明；設在母校或家鄉，更希望將這份榮耀傳遞給後輩，鼓勵學弟妹勇敢追夢。他並相信李洋能憑藉運動員的精神與經驗，帶領台灣邁入全民運動新時代，不僅提升運動文化，也讓世界看見台灣。在今日的揭牌典禮上，李洋穿著深色西裝，雖顯拘謹仍展現新任部長的決心。他再次重申六大施政方針，從全民運動推廣到基層人才培育，展現清晰藍圖。典禮尾聲，他與行政院長卓榮泰、總統賴清德逐一握手，象徵新的體育篇章正式啟動。李洋身兼奧運雙金與部會首長的雙重身份，如今又因「金色郵筒」成為體壇與政壇的焦點人物，象徵台灣體育行政邁入歷史新頁。