新北市新店區昨（8日）晚間驚傳持刀傷人事件！一名64歲陳姓律師返家途中，竟在樓梯間遭人持開山刀恐嚇勒索1萬元，雙方爆發扭打，陳律師頭部遭砍兩刀，鮮血直流，所幸緊急送醫後無大礙。警方獲報調閱監視器後火速鎖定嫌犯，赫然發現兇手竟是曾犯下震驚社會的「2012年新店斷頸命案」兇嫌李叢安，該男去年10月才假釋出獄，短短不到一年又再度犯案。警方指出，32歲李姓男子昨晚因缺錢花用，持刀埋伏在新店花園六路二段的住家樓梯間，當陳姓律師訪友返家時，李男突然亮刀抵住對方腹部，恐嚇交出1萬元現金，否則就要動手。陳律師當場表示身上沒有這麼多錢，雙方因而爆發激烈扭打。過程中，李男揮刀砍向陳律師頭部，造成2處長達3至5公分的傷口，陳律師驚險呼救，才讓兇嫌趁亂逃逸。住戶聽聞呼喊聲後趕緊報警，救護人員也到場協助止血，將傷者送往新店慈濟醫院救治。警方調閱社區監視器，發現李男行蹤，循線前往其住處埋伏，隨即將人逮捕，並當場查扣犯案用的開山刀1把，以及2顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，目前已依法帶回偵辦。據了解，李姓男子早有前科，2012年間曾因職棒簽賭欠債150萬元，與友人結夥到新店街頭尋仇，結果持刀砍殺陪同債主的2名友人，導致一人頸部幾乎斷裂、一人心臟外露慘死街頭，案發時他僅19歲，最終遭判刑15年有期徒刑，服刑多年後於去年10月假釋出獄。沒想到重獲自由不到一年，卻又因吸毒與缺錢，重操持刀惡行。警方強調，本案將依《殺人未遂罪》及《毒品危害防制條例》移送偵辦，並呼籲社區居民提高警覺，避免遭有前科人士再度危害。由於嫌犯假釋出獄時間短，累犯紀錄明確，檢警後續是否建請撤銷假釋、加重處分，將成為外界關注焦點。