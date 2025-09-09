AV女優的職業陰影赤裸裸曝光！33歲前女優音市美音首度敞開心扉，自白引退後的真實人生，她坦言曾因外界冷眼與惡意評論陷入低潮，不僅在職場、友情裡遭到霸凌與排斥，就連戀愛也成為一道無法跨越的傷口。交往前攤牌「我當過AV女優」，有人尊敬卻拒絕交往，更有男友在親密時脫口而出「果然是專業」，讓她難以再相信愛情，甚至一度隨身帶著助眠藥與刮鬍刀，靠著傷害自己才能勉強撐下去，音市美音的心路歷程聽來令人心疼。
音市美音介紹 多次引退復出、曾被稱不像AV女優的AV女優
音市美音今年33歲，2011年以AV女優身分出道，當初憑藉可愛外型、清新氣質，被評為「最不像AV女優的AV女優」，而她的招牌就是那頭俐落短髮。她之所以會想當女優，起初是因為對外表沒自信，卻很憧憬模特兒工作，尋找事務所時發現一間經營AV事業的經紀公司，原本只是出於好奇，但是製作公司kawaii*有意簽約，音市美音認為既然有人需要她，自己的瘦小身材也不適合當模特兒，就保留原本的夢想，「不然試試看吧。」踏進成人產業出道。
音市美音曾消失一段時間，直到2014年復出拍片，但發行2部作品後再度失蹤，2018年年正式引退；目前從事拍寫真、攝影展，以及粉絲活動等工作為主。
AV女優職業辛酸史曝光 朋友覺得丟臉漸漸遠離
音市美音踏進AV產業後產生極大的抗拒，因為當時的自己只有交往過2任男友，所以要跟陌生人發生關係感到恐懼，直到作品上架後，有觀眾反饋：「原來也有這麼漂亮的女生出演啊！」音市美音才漸漸適應「我是AV女優」的事實。
除了讚美，當然少不了惡意評論，音市美音的外型常被惡意攻擊，「我本來就很在意他人意見，所以很受傷。剛出道那段時間真的很辛苦。」加上當時的她還有正職工作，在公司曾被認出來跟性騷擾，朋友還因此被霸凌，既然已經體驗過拍片，覺得滿足了便決定引退。
異性接近都心懷不軌 讓AV女優很難相信愛情
引退後的音市美音，生活更是遭受很多打擊，尤其是戀愛方面最為深刻，「我不想交往後才被發現曾做過AV女優，所以都會在交往前就攤牌。有的人能接受，也有人說不行，甚至有很要好的女性朋友，一得知我曾當AV女優，就說『原來妳做過啊，抱歉我不行，我們別再當朋友了』。」從此斷聯。
「我希望對方能接受我的過去，所以在交往前都會先坦白『我當過AV女優』。」音市美音說道。但反應往往讓人受傷，是有人說尊敬卻無法交往，也有人在曖昧或親密時脫口而出「果然是專業」、「技巧不錯嘛」，讓她只能自嘲：「明明我也就演過十幾部而已？」這些發言讓音市美音難以真正享受戀愛，甚至在曖昧時不自覺踩煞車，因為會懷疑對方只是衝著身體而來，「陌生人這麼說就算了，若是男友講出來，傷害更深，所以現在的我變得更謹慎，害怕在戀愛裡再次受傷」。
音市美音形容那段日子真的很辛苦，有需要反省的地方，但不後悔，在現任經紀人與事務所社長的支持下，她逐漸轉念，從「為什麼要我改變」的憤怒，到意識到「既然要活，就要開心的活」，並且還有未完成的夢想值得追求。正因如此，她才會推動寫真集群募，也迎來新的攝影展，象徵著第二次引退後的人生新挑戰。
📌資料來源：音市美音IG、日刊SPA!
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
音市美音今年33歲，2011年以AV女優身分出道，當初憑藉可愛外型、清新氣質，被評為「最不像AV女優的AV女優」，而她的招牌就是那頭俐落短髮。她之所以會想當女優，起初是因為對外表沒自信，卻很憧憬模特兒工作，尋找事務所時發現一間經營AV事業的經紀公司，原本只是出於好奇，但是製作公司kawaii*有意簽約，音市美音認為既然有人需要她，自己的瘦小身材也不適合當模特兒，就保留原本的夢想，「不然試試看吧。」踏進成人產業出道。
音市美音曾消失一段時間，直到2014年復出拍片，但發行2部作品後再度失蹤，2018年年正式引退；目前從事拍寫真、攝影展，以及粉絲活動等工作為主。
AV女優職業辛酸史曝光 朋友覺得丟臉漸漸遠離
音市美音踏進AV產業後產生極大的抗拒，因為當時的自己只有交往過2任男友，所以要跟陌生人發生關係感到恐懼，直到作品上架後，有觀眾反饋：「原來也有這麼漂亮的女生出演啊！」音市美音才漸漸適應「我是AV女優」的事實。
除了讚美，當然少不了惡意評論，音市美音的外型常被惡意攻擊，「我本來就很在意他人意見，所以很受傷。剛出道那段時間真的很辛苦。」加上當時的她還有正職工作，在公司曾被認出來跟性騷擾，朋友還因此被霸凌，既然已經體驗過拍片，覺得滿足了便決定引退。
異性接近都心懷不軌 讓AV女優很難相信愛情
引退後的音市美音，生活更是遭受很多打擊，尤其是戀愛方面最為深刻，「我不想交往後才被發現曾做過AV女優，所以都會在交往前就攤牌。有的人能接受，也有人說不行，甚至有很要好的女性朋友，一得知我曾當AV女優，就說『原來妳做過啊，抱歉我不行，我們別再當朋友了』。」從此斷聯。
「我希望對方能接受我的過去，所以在交往前都會先坦白『我當過AV女優』。」音市美音說道。但反應往往讓人受傷，是有人說尊敬卻無法交往，也有人在曖昧或親密時脫口而出「果然是專業」、「技巧不錯嘛」，讓她只能自嘲：「明明我也就演過十幾部而已？」這些發言讓音市美音難以真正享受戀愛，甚至在曖昧時不自覺踩煞車，因為會懷疑對方只是衝著身體而來，「陌生人這麼說就算了，若是男友講出來，傷害更深，所以現在的我變得更謹慎，害怕在戀愛裡再次受傷」。
音市美音形容那段日子真的很辛苦，有需要反省的地方，但不後悔，在現任經紀人與事務所社長的支持下，她逐漸轉念，從「為什麼要我改變」的憤怒，到意識到「既然要活，就要開心的活」，並且還有未完成的夢想值得追求。正因如此，她才會推動寫真集群募，也迎來新的攝影展，象徵著第二次引退後的人生新挑戰。
📌資料來源：音市美音IG、日刊SPA!
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110