前台北市長郝龍斌今（9）日表態有意參選國民黨主席，未來最大目標要藍白合，同時不忘把矛頭指向當初檢舉柯文哲案的台北市議員鍾小平和游淑慧，狠批他們「都是成年人了，要為自己言行負責」。對此，桃園市議員于北辰認為，國民黨現在選黨主席一定要挺阿北，這已經成了藍白合為國民黨設下的緊箍咒，想拿都拿不掉。于北辰今上《94要客訴》表示，身為國民黨曾經37年的黨員，必須說國民黨已經有進步，因為以前選主席必定要捧兩蔣、爭正統，現在只要捧柯文哲，誰如果不挺藍白合，國民黨就完了，阿北現在是肉身菩薩、藍白共主，藍的不敢忤逆，白的一定要遵從；國民黨繼被共產黨打敗後，又要被民眾黨給吃掉。于北辰提到，郝龍斌過去2024年曾大力批評過柯文哲是「失敗的政治人物」、「禁不起檢驗和誘惑」，但現在態度大轉變；以前國民黨選主席要拉兩蔣，現在要挺阿北，不挺阿北不要想選，這就是藍白合幫國民黨設下的緊箍咒，一個都拿不掉，上從羅智強，下到趙少康，只要不挺阿北，休想拿到國民黨主席的門票。