國際刑事法院（ICC）宣布延後菲律賓前總統杜特蒂的預審聽證會，理由是他的健康狀況可能不適合出庭。杜特蒂律師團隊8月已向法院提出動議，聲稱這位80歲的前領導人「無法接受審判」，並要求無限期展延。法官小組最終裁定「有限度延後」，將由醫療專家進行評估，以確認他是否具備理解和參與司法程序的能力。杜特蒂（Rodrigo Duterte）因主導殘酷的反毒戰爭遭控危害人類罪，這場行動自他在南部達沃市長任內一路延伸至總統時期。警方數據顯示死亡人數至少6千人，而人權團體則認為實際死亡規模高達3萬人，且許多案件涉及法外處決與警方濫權。聯合國人權理事會早在2020年便指出，菲律賓政府的反毒戰爭存在「廣泛且系統性的侵權行為」。國際特赦組織、人權觀察與歐盟多次呼籲國際社會追究責任，美國國會亦有人士要求制裁涉及掃毒暴力的官員。今年3月，杜特蒂在大馬尼拉地區遭逮捕，消息一出立即在國內外掀起波瀾。受害者家屬與人權團體拍手叫好，強調這是「遲來但必要的正義」。ICC首席檢察官卡里姆・汗更形容這是「持續確保加害者被追責的重要一步」。然而，杜特蒂的支持者則批評現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行「政治操作」，指責他將昔日的政敵交給一個「菲律賓早已退出的國際法院」。杜特蒂政府早在2019年便正式通知退出ICC，並於2021年以「國內檢方已著手調查相關案件」為由，要求暫停ICC介入。但ICC上訴庭在2023年裁定，菲律賓缺乏誠意與具體行動，因此決定重啟調查。作為設於荷蘭海牙的國際司法機構，ICC肩負審理最嚴重罪行的任務，包括種族滅絕、戰爭罪與危害人類罪，且僅在各國「無法或不願」追訴時才會介入。ICC近期也針對俄羅斯總統普丁簽發逮捕令，強調「再高位階的領導人也不能凌駕法律」。對許多受害者家庭而言，杜特蒂的案件是測試ICC能否真正實現「為弱者伸張正義」的重要指標。目前杜特蒂的健康狀況未公開，法院文件大多經過刪減，僅顯示他需要進一步評估。這讓審理進程再次陷入不確定，外界質疑是否會成為他「逃避審判」的藉口。同時，菲律賓國內政局也因此更為撕裂，一方視他為「強硬領袖」，另一方則痛斥他是「踐踏人權的獨裁者」。隨著聽證會推遲，杜特蒂究竟會不會在國際法庭上接受審判，已成為國際社會高度關注的焦點。