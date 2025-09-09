我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄熊主題櫥窗在馬尼拉市中心吸睛亮相。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局前進菲律賓開疆闢土，局長高閔琳不僅率高雄國際觀光隊約60名成員，可愛呆萌的高雄觀光大使「高雄熊」也隨行出訪。繼5日在馬尼拉成功舉辦高雄觀光推介會後，接續拜訪菲國與在菲許多重要單位。觀光局更積極與交通部觀光署攜手合作，於馬尼拉市中心精華地段的「台灣觀光服務分處」（TTIC），推出「高雄熊主題櫥窗」，展示高雄知名觀光景點與高雄熊週邊商品。高閔琳表示，根據各項數據資料以及觀光署統計顯示，菲律賓旅遊市場潛力驚人且快速增長，尤其在雙方免簽的助力下，菲國旅客來台人次去年已突破47萬人次；同時，人口數約一億一千萬的菲國，近年經濟呈現成長趨勢，該國民眾消費習慣和購買力驚人，值得積極開發。此次國際推介會以菲律賓語「Tara Na! Kaohsiung」為號召，向菲國旅遊業者與當地媒體分享高雄最新的各種觀光資訊，包括便捷的陸海空交通、山海河港景緻、獎勵旅遊與會展（MICE）及郵輪觀光、從米其林到夜市與街頭傳統小吃的多元美食、熱情奔放的演唱會經濟，以及高CP值的旅遊環境等；搭配菲律賓百萬網紅跟高雄專業職人推廣，獲得業者熱情響應。高閔琳說明，為積極拓展高雄觀光與城市知名度，本次出訪行程精實緊湊，在推介會前後均安排拜會當地包括我國重要駐外單位與菲國觀光部等10個重量級觀光單位，積極強化台菲兩地觀光交流合作契機。包括外交部「駐菲律賓臺北經濟文化辦事處」、「菲律賓觀光部（Philippine Department of Tourism）」、「亞洲航空（AirAsia）」、「Agoda」、「Pan Pacific」、「菲律賓台商總會」等。觀光局補充，此次赴菲律賓國際行銷推廣，不僅是一次成功的城市外交，更是高雄擘劃南向觀光新藍圖的關鍵一步。從航空公司增班的具體承諾、旅遊業者對新產品的開發意願，到官方單位對未來合作的積極展望，高雄的國際觀光魅力已在菲律賓市場逐漸發酵，未來將持續深耕菲國市場，打造「Tara Na! Kaohsiung」說走就走的旅遊新印象，讓菲客旅遊台灣、首選高雄！