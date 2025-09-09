我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨秘書長徐國勇今（9）日接見日本立憲民主黨眾議員時表示，針對中國軍事擴張對東海及台灣構成威脅，台日應攜手合作，為和平貢獻力量，共同守護區域安全。徐國勇上午由立委邱議瑩、李坤城陪同於民進黨中央黨部接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、吉田晴美、酒井菜摘及大築紅葉，雙方探討如何強化政黨交流，深化台日關係，並推進共享的民主自由價值，促成區域和平穩定。立民黨眾議員首先讚賞台灣的女性參政率，強調自由與平等相輔相成，進步價值及多元代表，是民進黨與立民黨的共享價值，但同時也好奇同屬國會少數的民進黨，如何推動政策。徐國勇表示，台灣政壇女性表現優秀，台灣過去十年來，在女性總統及現任總統兩年帶領下，人均GDP已直超日韓，即便是在法律界，也有年輕的法官及檢察官也有近過半是女性，坐在他旁的邱議瑩，便是來自高雄的連任六屆優秀資深女姓立委。針對中國軍事擴張對東海及台灣構成威脅，徐國勇表示，台日應攜手合作，為和平貢獻力量，共同守護區域安全。徐國勇說明，台灣政府今年提出的總預算中，國防預算已達GDP 3.32%，並預期在2030年前達到 5%，因此他希望，未來台日合作能在現有的觀光、經濟上更進一步，在工業、區域安全及對抗假訊息上有多交流，成為真正「海島聯繫」的國家，攜手維護民主體系，相信這種合作不僅對台日有益，區域安全乃至全世界也都將因此受惠。徐國勇引述調查指出，81%的台灣人認為日本是與台灣最親近的國家，每年赴日旅遊人次超越600萬，台日獅子會間也締結了非常多姊妹會，可見台日交流極為緊密；尤其今年5月起日本戶籍中可登記「台灣」，是台日關係重要且進步的演變，也反映台灣與中國不同的現實，他也再次感謝日本對台深厚情誼，也盼四位議員及日本國民多多造訪台灣。邱議瑩表示，執政黨在推動惠民政策時，勢必將受朝小野大的國會局勢影響，而與其他國家不同的是，台灣同時也面臨中國因素，但她相當感謝日本長期的外交支持。邱議瑩也分享今年參訪東京豐洲市場與北海道日本火腿鬥士隊主場ES CON FIELD棒球場的經驗，認為高雄可多借鏡日本基礎建設，盼深化台日地方合作。李坤城表示，今天恰好是台灣運動日，也是運動部成立的日子，由年僅30歲的奧運金牌得主李洋出任運動部長，也象徵內閣年輕化。李坤城感謝立民黨的日本前首相野田佳彥對台海穩定的重視，以及對台灣加入 CPTPP 及參與WHA的支持；他也指出，台日同屬天災風險區域，常面臨颱風及地震挑戰，盼未來台日能建立共同防災機制，也望能在抵抗中國灰色侵擾上有更多在海巡、海底電纜等領域的合作。