為了讓台中孩子「骨力滿滿」，市長盧秀燕宣布自115年起全面啟動「台中有鈣讚」計畫，砸下2.76億元經費，每週發一瓶鮮奶給全市學童，從國小到幼兒園共近24萬名孩童受惠，成為全台最大規模的學童鮮奶補助。根據國民營養調查，台灣學童普遍缺鈣，乳品攝取嚴重不足，恐影響骨骼發育與健康。盧秀燕直言，「不能讓孩子輸在骨本」因此台中市府設計了全新補助方案，結合數位學生證與超商通路，孩子們只要刷學生證，就能每週輕鬆兌換一瓶鮮奶，不但便利家長，也減輕學校行政負擔。原本中央曾補助16.8萬名學童享用國產鮮奶，但自114年起喊停。盧秀燕多次在行政院會爭取未果，最後乾脆自掏市庫來照顧孩子，並將補助對象擴大至私立幼兒園，增加7.2萬名幼生也能一起「有鈣讚」。教育局強調，鮮奶補助不只是補鈣，更是幫助孩子養成健康飲食習慣的重要一步。市府希望透過這項政策，打造「有鈣讚的健康城市」，讓下一代在快樂與健康的環境中成長茁壯。