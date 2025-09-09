我是廣告 請繼續往下閱讀

台北一間中醫診所因在社群平台放上短影片，宣稱懷孕或準備懷孕「不能吃麵」，更說小孩可能會沒心跳，引起各界議論。食藥署則回應，因影片提及內容違反食品安全衛生管理法，除了請地方衛生局移送，也依照消費者政策管道，通報Meta下架處理。台北某間中醫診所在社群平台放上短影音，內容指出，懷孕媽媽吃了麵食可能會讓胎兒沒心跳，且更說不管懷孕或備孕都不行。食藥署則說明，有關查案內短影音提及「孕婦吃了麵食可能致胎兒無心跳」，涉違反「食品安全衛生管理法」第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息。食藥署提到，除了將請地方衛生局依本條規定移送外，另於9月9日依消費者政策管道（Consumer Policy Channel, CPC）通報Meta公司進行下架處理。根據食安法第 46-1 條，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。中醫師周宗翰直言，「太過危言聳聽」，因為胎停與飲食並無太大關聯，建議民眾對於有疑慮部分可尋求較中立、信任的醫師詢問。中醫師全聯會媒體文宣主委陳潮宗則回應，中醫診所醫師自拍影片有提到麵食有很多添加劑，吃麵食會影響懷孕及備孕，「與極大部分中醫師觀點不相同，閲聽大眾自行審慎判斷。」