台中市政府113年度戶政業務再創佳績，榮獲內政部評鑑「優等」肯定。市府今（9）日在文心樓舉行表揚典禮，轉頒2所榮獲內政部114年度績優戶政機關楷模及7位績優人員，同時表揚市府113年度9所績優戶所及28位優秀戶政人員。副秘書長張大春代表市長盧秀燕出席，感謝同仁辛勞，期勉持續精進，提供更多元便民服務，打造幸福宜居的城市。張大春表示，戶政是國家庶政基礎，與民眾互動最為頻繁。台中市戶政同仁展現專業與熱忱，讓市府在施政滿意度調查中表現亮眼，屢居六都前茅，並在雜誌評比中榮獲「最宜居、服務最好的城市」肯定。他期盼戶政單位持續推動創新與貼心服務，營造更友善的城市。民政局長吳世瑋指出，戶政服務長年是市民滿意度最高的項目之一，各戶所不僅確保登記正確，落實資安與個資保護，也重視作業效率。其中，潭子、大里、西區、北區、東勢、烏日、大肚、后里及外埔戶所，榮獲113年市府績優戶政機關肯定；西區與烏日戶所更獲內政部114年績優戶政機關，展現卓越成果。此次共表揚35位績優人員，其中11人服務年資超過20年。后里戶所課員曾素彩任職近32年，資歷深厚、表現卓越；太平戶所登記課長林宜靜服務22年，不僅督導課務，更積極參與宣導並協助同仁及民眾解決問題，深獲肯定。此外，南區戶所姚雅萍曾獲第21屆「績優檔案管理人員金質獎」，並代表致詞；潭子戶所梁建文則以創新「檔案應用唸歌」影片及AI推廣，榮獲第21屆「機關檔案管理金檔獎」，為全國唯一獲獎戶政機關，充分展現專業實力。民政局說，台中市近年戶政業務屢獲內政部「優等」肯定，113年度更在國籍行政、人口統計、資訊安全及人員培訓等項目拿下滿分佳績。市府將持續秉持專業與關懷精神，提供市民更優質、便捷的服務。