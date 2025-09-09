我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌原訂今（9）日晚間接受廣播節目專訪，上午通知臨時取消。另一方面，因京華城案遭羈押一年的民眾黨前主席柯文哲昨日以7000萬元交保，今日首度出庭京華城案，開庭到中午不到1點就結束，由於黃國昌今日上午受訪提到會找柯文哲討論2026、2028選戰，2028讓賴清德總統下台的目標不變。在柯文哲被限制住居，無法前往民眾黨中央黨部之際，下午律師與幕僚前往柯文哲的住所，柯文哲的住家儼然成為民眾黨部以外的戰情室。黃國昌原本今日晚間排定接受媒體人錢怡君的廣播節目專訪，但在上午通知臨時取消。據了解，民眾黨部人員表示，黃國昌晚間並無新增黨務行程，黃國昌私人行程就不得而知，是否會前往柯文哲住所與柯會面引發關注。另一方面，今日首度出庭京華城案，開庭到中午12點半左右就結束，柯文哲搭上座車回家，媒體拍到前北市副發言人、現任民眾黨團主任陳智菡與柯的委任律師前往柯家，但不見黃國昌的蹤影。由於涉入京華城案與政治獻金案的柯文哲7000萬交保，不僅要被限制住居、限制出境及限制出海8個月外，還需配戴電子腳鐶，並禁止接觸證人，因此柯文哲無法前往位於台玻大樓的中央黨部與黨部主管見面。今日下午媒體拍到柯文哲與委任律師蕭奕弘、陳智菡一同搭車返回住所。雖然黃國昌未前往，但是今日上午受訪提到會找柯文哲討論2026、2028選戰，且2028讓賴清德總統下台的目標不變，所以何時會跟柯文哲見面，柯家是否會成為黨部以外討論司法官司、討論選戰策略的戰情室，引發關注。