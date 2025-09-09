美國總統川普（Donald Trump）強力推動關稅措施，雖然川普政府官員不斷強調關稅是「外國企業買單」，但事實上，美國民眾已經感受到漲價潮衝擊，尤其是川普取消小額包裹關稅豁免，許多習慣在電商平台線上購物的美國消費者，立即發現帳單有感變貴了。有美國網友在哀嚎荷包縮水的時候，還用購買台灣磨豆機品牌1Zpresso的商品為例子，抱怨自己買了42美元（約新台幣1274元）的東西，卻要被額外收取29.25美元（約新台幣887元）的關稅。
美媒《BuzzFeed》報導整理了美國網友在社群網路上對於川普關稅的抱怨，有一位網友表示自己在eBay上向一位日本賣家購買一件美國夾克，夾克要價100美元，而DHL卻要跟他收取54美元的附加費用，其中包括36.5美元的關稅，讓這位美國網友直呼「簡直是瘋了」。
另一位網友則抱怨，之前可以享受小額包裹關稅豁免的購物，如今都無法逃過關稅。網友說自己訂購了台灣磨豆機品牌1Zpresso旗下一些Jx-Pro的配件，配件要價42美元，卻要被DHL額外收取29.25美元的關稅。
報導還特別解釋，目前台灣商品出口到美國大多需要繳納20％關稅，但以這位網友的實際經驗來看，最終的關稅費用顯然不止20％，這是因為包括DHL、FedEx這樣的運輸公司，也會向消費者收取一筆處理關稅的相關費用，包括文書處理等等。因此這意味著，實際購物所要付出的關稅成本，很可能比規定的稅率數字還高，遠遠超出消費者預期。
不只是一般消費者，也有企業主抱怨，自己向中國製造商訂了兩件樣品，只是普通的兩頂棒球帽，結果被收了3.96美元的關稅和14美元的墊付費。另外也有一些外國企業已經停止向美國出貨。
還有加拿大網友抱怨，之前在電商平台做點小生意，但現在加上關稅後，美國消費者都不再下單，「如果這種情況不改變，我的生意就完蛋了」，底下則有另一位賣家附和，「真的，你什麼也做不了，停止向美國發貨，這導致我80％的銷量都消失了」。
