我是廣告 請繼續往下閱讀

9/9大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114086期）

34

大樂透第114086期將於今（9）日晚間進行開獎，由於大樂透已經連續11期槓龜，今晚。大樂透開獎時間為晚間8點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、3星彩、4星彩等開獎號碼。《NOWNEWS今日新聞》將在本文同步更新本期最新、最完整的大樂透開獎號碼，快來看看今晚財神是否降臨你身邊吧！除此之外，大樂透將從9月16日迎來中秋加碼，加開，直到100組獎金全送出，或是到10月31日止。