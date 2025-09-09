大樂透第114086期將於今（9）日晚間進行開獎，由於大樂透已經連續11期槓龜，今晚大樂透頭獎獎金上看2.8億。大樂透開獎時間為晚間8點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、3星彩、4星彩等開獎號碼。《NOWNEWS今日新聞》將在本文同步更新本期最新、最完整的大樂透開獎號碼，快來看看今晚財神是否降臨你身邊吧！

🟡9/9大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114086期）

大樂透獎號：12、20、25、26、40、45，特別號34
49樂合彩：12、20、25、26、40、45。

今彩539：08、20、23、25、26。
39樂合彩：08、20、23、25、26。

3星彩：8、2、1。
4星彩：3、8、2、0。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

除此之外，大樂透將從9月16日迎來中秋加碼，加開「100組100萬元」，直到100組獎金全送出，或是到10月31日止。

