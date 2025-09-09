我是廣告 請繼續往下閱讀

確診致死率高達40%至75%的立百病毒（Nipah Virus）成為韓國第一級傳染病，這是自2020年新冠病毒後首次新增的一級傳染病。不過近期要注意的恐怕不只這一個，中國江蘇今（９日）通報發現霍亂確診病例，疑似源頭的農貿市場也被緊急關閉消毒處置。綜合中國媒體報導，江蘇省南通市通州區疾病預防控制中心9日通報，4日南通市第三人民醫院通報該區發生霍亂確診病例，病患是二甲鎮新市居人。患者經有效治療，現已基本痊癒，到目前為止尚未發現新增病例。南通市已經按照霍亂處置規範要求，開展流調溯源、採樣檢測和跟蹤管理，並指導屬地對可疑源頭場所「二甲農貿市場」進行相應消殺處置。霍亂是一種腸道傳染病，並指導屬地做好腸道傳染病防控健康宣傳教育，加強環境衛生工作，夏秋季是腸道傳染病高發季節，請廣大居民注意飲食衛生。通州區疾控中心工作人員表示，確診的70多歲老人平常獨居、足不出戶，家裡環境不衛生，平時打井水吃喝洗漱，用完的污水就倒在井邊，可能滲透到井裡去了。霍亂在一起吃飯才會被傳播，連他家對門的鄰居都沒有被傳染，目前老人也快出院了。南通通州區二甲鎮二甲農貿市場工作人員表示，現在已經沒事了，市場周圍立起鐵皮，裡面還在消毒、清洗，重新開放至少還要20天。二甲鎮政府人員也補充，二甲農貿市場正好趁這個機會整改，環境還有下水道都要改造。中國社群平台網友熱議：「再隔幾年我該成傳奇耐藥王了」、「這可真不是小感冒了」、「已經多久沒聽過霍亂這個疾病了」、「中國好像從來沒出現過霍亂吧，感染源是什麼？」「上次見到這個名詞還是在課本上」。