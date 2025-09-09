我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疾管署長交接典禮上，羅一鈞提到，自己任內希望可進用、留住更多防疫人才。（圖／疾管署提供）

衛福部疾管署今（9）日辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，新任署長由現任副署長羅一鈞升任。羅一鈞提到，感謝行政院長官、部長的肯定，也感謝各縣市衛生局、傳染病防治醫療網等夥伴作為後盾。他說，自己上任後最重要的是培育人才，目前初步規劃，讓新進三位防疫醫師可到非洲某個地方考察疫情。羅一鈞今日上任，致詞時提到，從疾管局到疾管署，自己在這至今待了17年，感謝各網區指揮官、副指揮官、專家團隊等，讓疾管署可發揮強大的戰力，也仰賴各專家的建言。羅一鈞說，防疫團隊特別的是無法單打獨鬥，需要很多協力的夥伴，包括第一線執行防疫業務的長官跟防疫尖兵等，也感謝國家一路以來對自己的養成。他形容，自己就像「一隻小雞慢慢養成了一隻母雞。」羅一鈞提到，國家創辦外交替代役後，透過非洲服役，也認識了奇怪、有趣的傳染病，也為此立志要進行傳染病工作。過程中體認到，在下游救治病人，無法解決所有醫療問題，藉由上游想辦法杜絕傳染病發生，以減少下游醫療團隊負荷。羅一鈞說，在這個公職生涯的中位點，也發現人才培育是防疫的重要根本。羅一鈞表示，在自己任內希望可進用、留住更多防疫人才，且不只疾管署，還有地方、衛生局的防疫人才，醫療院所的感染管控、疫苗接種團隊及愛滋個管等，若沒有團隊持續耕耘及維繫，萬一再有大疫，就無人可將經驗傳承。羅一鈞說，希望對於新進的同仁有更好的培育，因此初步規劃讓今年新進的三位防疫醫師，可到非洲考察疫情，這是上任後的第一件事。他也談到自身經驗，表示當初被送到奈及利亞考察伊波拉病毒，回來也脫胎換骨。因此認為，可讓防疫醫師有歷練的機會。未來的路還很長，希望大家在這條路上持續給予更多指導、關照。羅一鈞表示，所有防疫團隊也跟自己一樣，經過了三年的疫情，有家人的力挺才能撐過。