再加點起司就是大大療癒。



▲美廉社APP隨買隨取「阿在伯 香蔥蛋餅皮（5片）」（300g）下殺15元。（圖／官方提供） 🟡萊爾富現打「果C果昔」買一送一



萊爾富推出的果C果昔受到年輕客群喜愛，短短8個月已布局全台500家門市，為了感謝消費者支持，將推出回饋活動，包括9月10日至9月16日推出「時尚裙襬日」，凡穿著裙子購買果C果昔，即可享原價79元系列果昔買一送一優惠。



還有9月17日至10月28日購買指定口味果C果昔任2杯只要99元，口味包含「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠の拿鐵」、「曖昧打翻了」及「檸芭檸檸」。



▲萊爾富9月10日至9月16日推出「時尚裙襬日」，凡穿著裙子購買果C果昔即享買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）



三款全新口味也驚喜上市，莓果三重奏「沒有如果」，結合三種酸甜水果覆盆莓、藍莓與草莓，再搭配煉乳冰磚，口感層次豐富、酸甜交織；夏日沁涼的「C瓜戀乳」，以西瓜融合香濃煉乳冰磚，帶來清爽解渴的消暑感；而「若離卻依戀」則以酪梨搭配布丁冰磚與煉乳冰磚，入口濃醇香滑，甜而不膩。



▲萊爾富果C果昔又推新口味 「沒有如果」、「C瓜戀乳」、「若離卻依戀」 3款夏日風味登場。（圖／萊爾富提供） 🟡全家開學季鮮奶第2件10元



應援開學季，全家指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲，最低第二件10元，包括「光泉高鈣牛奶」、「光泉高鈣鮮豆漿」10元多一件。



任選第二件6折的品項有義美無加糖厚濃豆奶、義美無加糖厚濃黑豆奶、光泉麥芽牛奶、光泉果汁牛奶、光泉杯裝麥芽牛奶、林鳳營338ml鮮奶。



▲全家開學季指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲，最低第2件只要10元起。（圖／全家提供）

