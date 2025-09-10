我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當年好神公仔是橙果設計代表作之一，還曾經在2023年一度回歸。（圖／全家提供）

▲蔣友柏為 ONCOR 台中旗艦店，打造大型藝術作品《龍騰四海》，氣勢十足。（圖／ONCOR 提供）

今天是9月10日，是橙果設計的執行長蔣友柏的生日，今起正式邁向49歲，蔣友柏為「蔣家第四代」、蔣中正曾孫、蔣經國第四子蔣孝勇的兒子，近年來事業版圖移往中國發展，不過與台灣方也持續有合作案，像是近期就與高檔歡唱會所「ONCOR響艷都市會所」合作，在台中旗艦店打造藝術作品。橙果設計公司（DEM Inc.）是蔣友柏與其弟蔣友常於2003年創立，該公司定位為品牌策略與設計解決方案提供者，為包括英特爾、索尼和捷安特等多家國際知名企業提供服務。在台灣知名的代表作品不少，包含2007年起，與全家便利商店合作推出好神公仔，購物集點可兌換。2008年，他在上海成立常橙品牌策劃諮詢公司，積極拓展中國大陸市場，並於2016年在奉化設立中國運營總部，因此這幾年也逐漸把重心轉往中國。在個人生活方面，蔣友柏於2003年與女星林姮怡結婚，當時被稱為是郎才女貌之結合，兩人育有一兒一女，但因個性與生活差異逐漸擴大，無奈王子與公主般的愛情故事最終於2018年結束。而蔣友柏最近新作品，就是合作高檔歡唱會所「ONCOR響艷都市會所」，業者繼在台北信義區開設號稱是「全台最奢華高檔且集結歡唱、派對與美食功能」的歡唱會所，再次前進台中，於七期開設旗艦店，除了繼續與名廚江振誠攜手，由他操刀設計一系列美食之外，還與蔣友柏合作，打造會所內的藝術雕塑。大廳旁的藝術過道，就可看到蔣友柏為 ONCOR 七期旗艦店打造的大型藝術作品《龍騰四海》。