▲台中市民進黨團日前踢爆，大里衛生掩埋場垃圾堆積如山，並未依規定覆土。（圖／台中市議員王立任提供，2025.09.09）

近來綠營猛攻台中市大里垃圾掩埋場淪為全國最大垃圾山，皆因市長盧秀燕「逢龍必反」。大里區市議員江和樹今天發聲，指當年係民進黨市議員何文海反對文山焚化爐汰舊換新，才導致焚化爐改善案拖延，如今綠營還好意思炒作？何文海則表示，盧秀燕決定與建文山焚化爐至今，招商一再延期，市長2屆8年任內無法完成一個焚化爐，行政延宕還想卸責給別人？台中市議會開議在即，民進黨團2日在記者會揭發大里垃圾山危機，批評盧秀燕6年任內，堆置的垃圾從不到1萬噸增到34萬噸，且依市府規劃，2042年才可能清運完成。新北市議員卓冠廷與中央黨部發言人吳崢昨天再批評，指前市長林佳龍時代已編列10億元預算改善文山焚化廠，預計2021年完工，盧秀燕卻「逢龍必反」推翻前朝政策，宣稱要改BOT，才拖延至今未完成發包，工程經費更從40億暴增至85億元，預估2032年才能完工。中市府則說，大里掩埋場最高容量可達百萬噸，並無滿載，不僅嚴守環境規範「有進有出」，環保局同時加速文山焚化廠的汰舊換新，提升去化量能。這場藍綠之間垃圾大戰，大里區民眾黨市議員江和樹今（9）日跳出來開槓民進黨，表示自己2年多前上任第一天，便提出選區的老問題，那時民進黨在哪裡？現在才覺得嚴重嗎？還是只為了讓盧秀燕難看而罵？江和樹接著批評卓冠廷，當過林佳龍時代的市府新聞局長，難道不知環境部長彭啟明現場視察後，說過大里垃圾掩埋場沒問題、一切合法嗎？當年林佳龍編10億預算，卻因自家的資深市議員何文海抗議就不做了，爛攤子留給盧秀燕收拾，盧秀燕透過BOT案找民間投資85.74億，台中市民沒花半毛錢，「這樣的市長你還蹧蹋她？」何文海則喊冤，表示前國民黨巿長林柏榕曾允諾，文山焚化爐到期後不再興建，他身為南屯區議員，哪能同意蓋新廠？盧秀燕上任後要蓋全新的文山焚化爐卻不做環評，行政延宕還想卸責給議員？BOT案預算暴增、招商一再延期，從去年底延到今年底，他多次在議會質詢進度，市長及環保局長卻一再跳票，只想把台中的空污和垃圾問題丟給下屆市長收拾。