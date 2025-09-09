韓國一名35歲男子因為對中國人感到反感，聽到有人在使用中文交談，便會尾隨並伺機攻擊，導致來自中國和台灣的遊客受害。該名男子也因傷害罪等罪嫌遭判處10個月有期徒刑。
根據韓聯社報導，韓國一名35歲的郭姓男子在今年4月1日毆打兩名約20歲的中國籍遊客。據調查，郭男因不滿這兩名中國籍遊客在公車上用中文大聲交談，便跟著他們下車，尾隨約70公尺後，用腳踢向其中一人的腰部，還用中文辱罵對方母親。
在同月6日，郭男看到兩名台灣籍遊客交談，誤以為是中國人而對他們施暴。他在餐廳外頭等後兩人出來，尾隨約100公尺，並用事先準備好的燒酒瓶攻擊其中一人的頭部。當餐廳員工上前制止並將郭男推倒後，他甚至咬傷了該員工的大腿和膝蓋。
首爾西部地方法院刑事7獨部馬成英部長法官表示，「這似乎是一起出於對中國人平時的敵意，而在夜間鎖定中國人實施的仇恨犯罪。」並指出其罪行嚴重，必須嚴懲。
不過，法官也提到，考量到被告有所悔意、為初犯，以及在部分媒體報導此事後主動自首等因素，予以了量刑上的考量，以涉嫌特殊傷害和傷害罪，判處郭男10個月有期徒刑。
