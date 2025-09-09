近期陸續有民眾收到7、8月電費帳單，由於進入夏季電價，再加上炎熱天氣讓冷氣幾乎整天不斷運轉，小朋友在家時間也拉長，因此每年暑假的電費帳單總是特別驚人。對此，YTR彼得爸與蘇珊媽近日曬出自家電費帳單，金額高達5,296元，其中自家實際用電僅938元，其餘全是「公共電費」，金額高得嚇人，也引來不少住在社區的苦主現身抱怨大吐苦水。
恐怖的夏季電費單陸續送到家家戶戶的手上，昨（8）日YTR蘇珊媽就收到了最新一期電費，發現繳費總金額高達5296元，讓她忍不住驚呼：「電費新高度」，但仔細一看就能發現，家用電費只有938元，其餘4357則是社區公共設施電費。
一家五口夏天超省電無效！社區公共電費讓努力白費
事實上，彼得爸與蘇珊媽目前一家在4年前就住進位於淡水的社區大樓，家庭成員2大3小，2個月只用9百多塊電費，可以說是相當節省了，但還是敵不過社區公共設施的恐怖耗電量。
這張夏季電費單據曝光後，也立刻引出一票住在社區大樓的苦主回應，「我家也是，一間小套房，不到10坪，家用不到500，公用電費要1400」、「住戶省半天，公共用電完全沒在客氣，狂燒錢」、「共用就是能用就用沒人在省，」、「金碧輝煌的大樓，帶朋友來很有面子的，都是錢堆出來的」、「我家兩百多戶，夏季公電都是五千起跳」、「每次看到公電的金額，都會後悔住大樓」。
社區大樓公共電費好貴！契約容量影響很大
事實上，過去幾年一直都有社區大樓住戶，在收到夏季電費時發現，分攤公共電費的金額常常比自己家裡用的金額還要高上幾倍，都會產生自己省電根本沒用，還是要幫其他人付電費的辛酸感觸。
至於為何公用電費常常是自家使用金額的好幾倍？這是因為大樓電梯、走廊燈具以及停車場閘門、健身房等等設施，都會用掉大量電費，而且多半都是24小時持續運作，累積下來自然產生不小的用電量。
而大樓社區的公共用電，管委會大多都會與台電申請「契約容量」，在全新大樓第一年，建商幫忙申請時大多都會「寧高勿低」，因為初期大樓電梯會因為住戶裝潢等因素，電梯等公設運作頻率較高，避免用量過多超約多一筆附加費用，所以新社區第一年公共用電金額都會相當驚人。
後續等到社區穩定下來之後，管委會也可以代表社區跟台電提出降低契約容量，找出最適合的契約容量，的確可省下一筆可觀電費。
