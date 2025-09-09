我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高市府青年局將於9月17日下午4時至6時，在國立中山大學演藝廳舉辦「未來職場的決勝點：溝通力」職涯講座，邀請世紀奧美公關董事總經理張裕昌主講。（圖／高市府青年局提供）

高市府青年局今年持續推動「職對你有港覺」計畫，以「職涯HOW好玩」為主軸，規劃業界講師入校授課、職場體驗及專題講座，協助青年認識產業生態與培養職能。青年局長林楷軒表示，溝通是一門人際互動的必修課，期盼透過專業講者的經驗分享，能讓青年更深刻理解如何以清晰有效的表達方式發揮影響力，並在多變的職場環境中掌握更多發展契機。今年第二場職涯講座將於9月17日（三）下午4時至6時，在國立中山大學演藝廳舉行，邀請世紀奧美公關董事總經理張裕昌以「未來職場的決勝點：溝通力」為題，分享如何以溝通力跨產業合作、危機應對與品牌經營的實戰經驗，協助青年掌握實用方法，強化就業競爭力。青年局長林楷軒表示，溝通是一門人際互動的必修課，在職場上不僅影響工作成果，更決定合作關係能否順利推進。無論是跨部門協作、工作交流或面對突發情境，良好的溝通能力都是不可或缺的核心素養。這次講座中，張裕昌將以豐富的經驗與實際的案例，引領青年思考如何讓策略、專業整合在「溝通」之中，讓這項無形的軟實力成為跨域合作、危機化解與職涯推進的核心關鍵力量。青年局表示，這場職涯講座是繼今年7月26日由知名創作者呱吉主講「人生沒有白走的路」後，再度邀請業界重量級講師分享職涯經驗與故事。誠摯邀請設籍、就學或就業於高雄的青年踴躍參與，即日起可透過Google表單或ACCUPASS平台線上報名。