我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疾管署表示，可以疫苗接種行政電子化系統（NIAS）線上簽署接種意願書。（圖／疾管署提供）

學生校園集中接種疫苗 疾管署：可以電子化系統簽署

疾管署今（9）日表示，預防流感、避免重症與死亡最好的方法為接種疫苗，而每年流行病毒株有所不同，提醒民眾，公費流感疫苗將於今年10月1日開打，並全面採購三價疫苗。針對秋冬流感疫情，疾管署長羅一鈞說，10月要接種公費流感疫苗為三價疫苗，因應國際趨勢，且疫苗株的減少也能幫助疫苗流感的推動，並降低疑慮。羅一鈞表示，今年10月1日開始「左流右新」，但新冠疫苗接種對象首度限縮，6歲至49歲民眾則不再有公費新冠疫苗可施打。至於流感疫苗部分，疾管署指出，今年共計採購686萬4910劑三價流感疫苗，由具有三價流感疫苗藥品許可證之疫苗廠商提供。疾管署說明，過去採購四價流感疫苗，自今年起全面改採三價流感疫苗，因世界衛生組織（WHO）於2023年9月說明，自2020年3月以來，全球已未再監測到自然發生之B型Yamagata病毒株，建議將該病毒株儘速自流感疫苗成分中移除，也即優先建議使用三價流感疫苗。疾管署提到，各國也視疫苗產能與許可證申請進度自行評估轉換進度；我國經2024年1月24日衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，依循WHO建議辦理流感疫苗採購作業。經評估國內外三價流感疫苗許可證取得及廠商供貨情形，今年全面採購三價流感疫苗，與先進國家一致。疾管署提醒，今年和往年相同，國小至高中、職及五專1至3年級學生將統一於校園集中接種疫苗，以節省家長另外帶孩子前往合約院所接種之時間。為增加家長替孩子簽署接種意願書的便利性，疾管署說明，並簡化學校行政作業，持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供之流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。此外，家長也可於簽署截止日前隨時更新接種意願，節省學校與家長雙方確認時間與流程，讓校園接種更加簡便與精確，大幅提升接種作業效率。如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。疾管署表示，為使疫苗接種順利推動，公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將依對象採「隨機」安排方式提供服務。