尼泊爾政府日前以打擊假新聞、仇恨言論和網路詐欺為由，封鎖多個社群網路平台，此舉引爆年輕人怒火，數千名示威者上街抗議，結果警方8日以催淚瓦斯和橡膠子彈驅散，造成至少19人死亡、上百人受傷。此舉進一步激化當地局勢，暴動四起，尼泊爾總理奧利（Sharma Oli）今（9）日宣布即日請辭下台，以化解僵局。
根據《BBC》報導，尼泊爾總理幕僚透露了奧利辭職的消息，隨後一封奧利署名的聲明書也被公布，內容寫到奧利即日請辭下台，以替循憲法途徑解決尼泊爾當前的政治與社會危機讓路。
社群網路禁令引發大規模抗議
尼泊爾禁止Facebook、X和YouTube等社群平台，一舉引爆年輕人怒火，許多人批評尼泊爾政府只是為了壓制異議，作為反制，民眾不得不以更強烈地走上街頭方式來替自己發聲。
示威抗議活動最終演變成警民衝突，警方昨日動用催淚瓦斯和水砲驅離民眾，結果造成至少19人死亡、上百人受傷。進一步激化當地局勢，暴動四起，今日又造成2人死亡多人受傷。
儘管抗議活動是由社群媒體禁令引發的，但這只是壓垮駱駝的最後一根稻草，人們早已普遍對政府缺乏打擊貪腐的行動感到不滿，高聲呼籲政府進行改革並追究貪腐官員的責任。
示威野火燎原 3位部長先後請辭
根據《半島電視台》報導，經過暴力驅散後，街頭抗議民眾情緒變得更加激動，抗議民眾縱火燒了包括前總理在內數位政治人物的寓所，還燒了國會最大黨尼泊爾大會黨的辦公室。
內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak）、農業部長阿迪卡里（Ramnath Adhikari）和供水部長雅達夫（Pradeep Yadav）先後請辭，理由都是對於政府暴力驅離抗議民眾不滿，雅達夫直言自己辭職就是為了表達對Z世代的支持。
尼泊爾前景茫茫
在引起民怨和傷亡後，尼泊爾內閣發言人兼通訊資訊技術部長格龍（Prithvi Subba Gurung）表示，政府已經取消了社群禁令實施。但是事態依舊未能平息，於是奧利只好宣布辭職。
《路透社》報導指出，這是尼泊爾幾十年來所遭遇的最嚴重騷亂，且奧利宣布辭職後，民眾對政府的憤怒絲毫沒有減弱的跡象，抗議者依舊聚集在國會大廈前和首都加德滿都街頭，目前還不知騷亂會何時落幕。
