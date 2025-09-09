第17屆「拍台北」電影劇本徵選今（9）日舉行頒獎典禮，入選作
品類型包羅萬象，甚至有現代武俠喜劇等商業色彩 濃厚的內容，看得很想拍武俠片又自認是喜劇演員的頒獎嘉賓鳳小岳 ，都興致勃勃。而另一位身為北市電影委員的影后楊貴媚，則對片名很有想像空間 的《不舉俠》超有感，原來她上個月下旬在新光三越南西店附近的巷 子突然摔倒、是手掌先觸地，後來胳膊就舉不太起來， 格外能感同身受。她也自曝疫情期間喉嚨受損，此後唱歌會走音、高音唱不上去，恐怕也很難回到入行之初的專業歌手身分。
楊貴媚當街摔倒傷胳臂 鳳小岳想當編劇需要人合作
楊貴媚表示在百貨公司旁邊的巷子跌倒之前毫無預警，原本慶幸沒什麼人看到，自己當時就像人形立牌般仆倒，完全不知道為什麼，感覺好像右腳拐到，後腳小腿被壓了一下，於是馬上用手掌撐地，本以為手掌廢了，再仔細一看，竟沒受傷，殊不知3個小時後整條胳膊就不行了。警衛看到她有幾度來詢問，她堅持靠自己爬起來之後，警衛說了句：「喔，是妳啊。」她心裡只想：「我有戴口罩耶，這樣也被認出來？」
編劇的想像力沒有底線，正如藝人的發展領域無需自我設限一般，出道時是台視歌星的楊貴媚，可以成為現在得獎不斷的影后，以電影演出為觀眾熟知的鳳小岳，也能夠在近期在樂壇有不錯的發展。鳳小岳希望外界不要以為他此後就專心唱歌，透露今年還會有新片要拍。他笑稱對於編劇也有興趣，可是需要有專業的編劇幫他把情節以文字方式表現，他創作時習慣都用演出來的，再回頭以文字整理，自稱是「行動派」。
楊貴媚參與編劇自己沒戲 鳳小岳認黃鐙輝是好哥哥
楊貴媚倒是承認自己很想當編劇，也想當副導，忍不住笑道：「可是他們好累喔。」過去她在演電視劇時，一些劇本沒有發展出來的過場戲，導演有時會找她一起來討論、安排，所以她對於編劇不是完全沒有接觸，也在這個過程中，會跳脫出演員本位，以整個故事的大格局來考量情節安排，甚至覺得別條故事線發展起來比較精彩，還會把空間留給他們，導演最後說道：「這樣妳沒有戲耶。」她也覺得：「很好啊。」
聽到鳳小岳大嘆「做樂團大概是演藝界最難的東西」，楊貴媚則透露要再回去開唱、很難，因為喉嚨在疫情期間最出現病徵之後，再唱歌就會走音也唱不上高音。她和好搭檔蔡明亮，過去合作的電影裡都常會有「老歌」元素，笑言蔡明亮做活動都會唱歌，邀她好幾次，她有時太忙、沒辦法參加，現在就不太常再被找了，認為要唱歌的場合，蔡明亮自己上場就可以。不過《愛情萬歲）大安森林公園痛哭跨年活動成功炒熱話題，今年不但會再舉行，還要辦得更盛大。
近來國片《角頭—鬥陣欸》全台票房直逼兩億，昔日在《艋舺》中演鳳小岳小弟的黃鐙輝，笑言終於從小弟變成《角頭》裡的大哥。鳳小岳一聽就說道：「他一直是我的好哥哥，在工作家庭、人生心態上大家都小看他了，大家都說他是喜劇演員，但其實不是我才是喜劇演員。」戲外黃鐙輝大鳳小岳7歲，而被問到他們片中的「太子幫」是否未來有機會合體？他先笑說不知道，最後與帶保留答道：「還是有機會。」
看更多鳳小岳相關新聞：
陳鎮川打造全新養成節目《樂團祭》！鳳小岳也來了 挑戰明年金鐘
鳳小岳載妻遇「火燒車」！改裝露營車行駛中突起火 兩人驚險逃生
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊貴媚表示在百貨公司旁邊的巷子跌倒之前毫無預警，原本慶幸沒什麼人看到，自己當時就像人形立牌般仆倒，完全不知道為什麼，感覺好像右腳拐到，後腳小腿被壓了一下，於是馬上用手掌撐地，本以為手掌廢了，再仔細一看，竟沒受傷，殊不知3個小時後整條胳膊就不行了。警衛看到她有幾度來詢問，她堅持靠自己爬起來之後，警衛說了句：「喔，是妳啊。」她心裡只想：「我有戴口罩耶，這樣也被認出來？」
編劇的想像力沒有底線，正如藝人的發展領域無需自我設限一般，出道時是台視歌星的楊貴媚，可以成為現在得獎不斷的影后，以電影演出為觀眾熟知的鳳小岳，也能夠在近期在樂壇有不錯的發展。鳳小岳希望外界不要以為他此後就專心唱歌，透露今年還會有新片要拍。他笑稱對於編劇也有興趣，可是需要有專業的編劇幫他把情節以文字方式表現，他創作時習慣都用演出來的，再回頭以文字整理，自稱是「行動派」。
楊貴媚倒是承認自己很想當編劇，也想當副導，忍不住笑道：「可是他們好累喔。」過去她在演電視劇時，一些劇本沒有發展出來的過場戲，導演有時會找她一起來討論、安排，所以她對於編劇不是完全沒有接觸，也在這個過程中，會跳脫出演員本位，以整個故事的大格局來考量情節安排，甚至覺得別條故事線發展起來比較精彩，還會把空間留給他們，導演最後說道：「這樣妳沒有戲耶。」她也覺得：「很好啊。」
聽到鳳小岳大嘆「做樂團大概是演藝界最難的東西」，楊貴媚則透露要再回去開唱、很難，因為喉嚨在疫情期間最出現病徵之後，再唱歌就會走音也唱不上高音。她和好搭檔蔡明亮，過去合作的電影裡都常會有「老歌」元素，笑言蔡明亮做活動都會唱歌，邀她好幾次，她有時太忙、沒辦法參加，現在就不太常再被找了，認為要唱歌的場合，蔡明亮自己上場就可以。不過《愛情萬歲）大安森林公園痛哭跨年活動成功炒熱話題，今年不但會再舉行，還要辦得更盛大。
近來國片《角頭—鬥陣欸》全台票房直逼兩億，昔日在《艋舺》中演鳳小岳小弟的黃鐙輝，笑言終於從小弟變成《角頭》裡的大哥。鳳小岳一聽就說道：「他一直是我的好哥哥，在工作家庭、人生心態上大家都小看他了，大家都說他是喜劇演員，但其實不是我才是喜劇演員。」戲外黃鐙輝大鳳小岳7歲，而被問到他們片中的「太子幫」是否未來有機會合體？他先笑說不知道，最後與帶保留答道：「還是有機會。」
陳鎮川打造全新養成節目《樂團祭》！鳳小岳也來了 挑戰明年金鐘
鳳小岳載妻遇「火燒車」！改裝露營車行駛中突起火 兩人驚險逃生