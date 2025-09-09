我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屬兔之人9月迎來「三合貴人」吉星高照，過去數月困擾的職場瓶頸，將因貴人點撥豁然開朗。（示意圖／取自photo AC）

9月運勢明顯飆升！根據命理專欄搜狐網點名「4生肖」，在9月開始命宮中有吉星高照，尤其是在事業上會風生水起，正偏財也都會有意外的收穫，是渡過低谷期，氣運向上走的開端。屬兔之人9月迎來「三合貴人」吉星高照，過去數月困擾的職場瓶頸，將因貴人點撥豁然開朗。無論是跳槽、晉升或創業，都能精準把握機遇，專案推進如有神助。財運方面，正財隨事業水漲船高，偏財亦有意外之喜，如投資回報、獎金分紅等。建議屬兔者本月多參與產業交流，主動拓展人脈，貴人可能就藏在一次普通的聚會中。9月迎來「祿勳星」吉星入命宮，事業運呈爆發式增長。長期累積的專業能力將得到認可，可能被委以重任或接手核心項目，職場地位顯著提升。財運方面，正財收入穩定成長，更有機會透過兼職、副業開闢第二收入源。尤其從事銷售、金融業的屬狗者，本月業績飆升，提成豐厚。需注意合理規劃開支，避免因衝動消費而影響財富累積。九月受「天德」吉星庇佑，事業上將迎來突破性進展。若從事設計、文化、教育等領域，本月靈感如泉湧，作品或方案易獲市場青睞。財運方面，正財隨事業提升穩定成長，偏財則來自創意變現，如版權收入、合作分紅等。建議屬羊者多關注新興領域，勇於嘗試跨界合作，可能開闢全新的財富通道。9月得「將星」吉星助力，事業運勢如日中天。職場中易獲領導賞識，晉升機會近在眼前；創業者則可能遇到志同道合的夥伴，共同開拓新市場。財運方面，正財收入水漲船高，更有機會透過投資、理財獲得超額回報。但需注意「暴敗星」影響，避免高風險投機行為，穩健理財方能守住財富。