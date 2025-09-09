我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞銀集團（UBS Group）發布「2025年全球財富報告」（2025 Global Wealth Report），台灣「成人平均財富」為31萬2075美元（約新台幣946萬），名列全球前15名，相比之下，高於鄰近的日本、韓國，冠軍寶座則由北美洲以59.3萬美元拿下，但若以個別國家來看，瑞士是全球成人平均財富第一，為68.7萬美元。根據該報告指出，台灣在「成人平均財富」的全球排名是為第15名，高於第20名韓國和第24名日本，而「財富中位數」台灣為第17名，同樣贏過日韓，但輸給香港。該報告分析，財富增長呈現明顯地域差異，美洲整體成長超過11%，主要受惠於美元穩定及金融市場表現強勁。相較之下，亞太地區成長率低於3%，歐洲、中東及非洲地區更僅成長不到0.5%。不過瑞銀也發現，在56樣本市場中，全球大多數人的淨資產都低於百萬美元門檻，而逾80%成年人口的淨資產不到10萬美元，逾半數國家成人平均財富實際上是下滑的。