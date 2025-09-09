我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡近年積極推動人工智慧（AI）發展，憑藉靈活政策、基礎設施投資、產學研平台及國際合作的綜合作為，成功將自己定位為亞太AI創新與應用核心。根據2024年 Tortoise Global AI 指數，新加坡排名全球第三，僅次於美國與中國，被譽為「小國大智慧」的最佳註解。我國駐新加坡代表童振源指出，這背後是一場超過十年的系統性工程。早在2017年，新加坡政府即啟動「新加坡人工智慧計畫」（AISG），由國家研究基金會投入1.5億新元，為AI發展奠基。2019年更發布《國家人工智慧戰略》，鎖定交通、市政、醫療、教育及邊境管理五大領域，並設定2030年「智慧國家」願景。隨著生成式AI於2023年風靡全球，新加坡再度加快腳步，推出《國家人工智慧戰略2.0》，將AI視為基礎技術，並提出15項行動計畫，涵蓋人才培育、算力建設及可信監管等。在治理面向上，新加坡同樣展現領先。2019年率先於亞洲提出人工智慧治理框架，奠基於公平、倫理、問責與透明四大原則。2022年推出「AI Verify」工具，協助企業檢測模型合規，2023年更與美國展開合作，推動標準互認。隨後成立的「AI Verify基金會」，吸引Google、Microsoft、IBM及AWS等科技巨頭加入，鞏固新加坡在全球AI治理舞台的重要地位。政策動能逐步轉化為產業能量。根據 Statista，新加坡AI市場規模自2022年的6.5億美元，預計2025年將近倍增至12.4億美元，2031年更上看49.8億美元。金融業成為應用先鋒，星展銀行部署超過800個AI模型，2024年創造7.5億新元價值；醫療領域則推出多項輔助診療工具，包括「Note Buddy」、「RUSSELL-GPT」與「SELENA+」，AI已深度融入臨床服務。人才與研究基盤是另一大支柱。新加坡計畫將AI人才擴增至1.5萬人，並推動自中學至碩士的全方位AI教育。AISG的「AI學徒計畫」協助職涯轉型，政府亦透過「科技准證」吸引國際菁英。研究能量方面，2023年新加坡AI相關論文達7,185篇，國際評比位居全球第三，僅次於美國與中國，顯示科研實力的高度競爭力。此外，新加坡深知國際合作的重要性。美國、英國、澳洲、以色列等國均與新加坡展開AI合作，亞馬遜、微軟、谷歌、NVIDIA等跨國企業更大舉投資資料中心，使其成為亞太算力重鎮。新創生態也蓬勃發展，吸引逾84億美元AI創投資金，孕育超過1,100家AI新創。童振源強調，從政策藍圖到新創活力，七大支柱共同成就新加坡的AI典範，展現「小國大智慧」的戰略格局。