AI在全球掀起一陣熱潮，市場需求爆發式成長，而輝達被視為AI領域的王者，佔有領導地位，不過，博通日前宣布簽下規模100億美元的客製化AI晶片大單，市場認為可能挑戰輝達霸主地位。財經專家阮慕驊表示，博通的XPU攻城掠地，博通具有通訊技術優勢，也是能輝達「一哥」拚場的利基。未來全球AI晶片巨頭競爭將白熱化。
博通主要產品為客製化晶片，目前擁有Google、Meta及中國的字節跳動（ByteDance）等3大客戶，近日博通更宣布獲得「神祕新客戶」高達100億美元的訂製AI晶片訂單，市場分析師紛紛推測，這位神祕買家就是正在全力降低對輝達依賴的OpenAI。
專家認為，AI市場正在重新洗牌，雖然目前輝達仍是AI巨人，但絕對不再是唯一的玩家。
對此，阮慕驊今日在臉書上發文發表看法，他指出，他印象中的博通，是一家很會購併，不張揚，但不斷紮根技術的半導體巨擘。博通CEO陳福陽，是來自於馬來西亞檳城的華人，相較輝達CEO黃仁勳，陳福陽相對低調許多。屬於鴨子划水，默默布局的領袖型人物。
阮慕驊提到，發報財報後，博通股價接連上漲，目前市值超越谷歌A股，在標準普爾500指數𥚃的權重上升至2.79%。不過，谷歌A股加C股，權重仍大幅超越博通，兩者相加達4.85%，在標準普爾500指數𥚃權重可以排到第四位，超過目前四哥的Meta。
他直言，博通躍起，輝達，AMD摔倒。博通搶下一個百億美元訂單，這個客戶成為該公司第四家大客戶。一般認為是Open AI轉向了博通陣營，這對輝達和AMD來說是個威脅，尤其是AMD。
阮慕驊認為，博通的XPU攻城掠地，輝達GPU雖是王者地位，但博通有著通訊技術上的優勢，這也是博通能以定製AI晶片跟輝達一哥拚場的利基。
他預期，全球AI晶片巨頭的未來的競爭將白熱化，領先梯隊，落後梯隊已分出勝負，剩下的晶片廠，只能在夾縫中求生存，「並跟領先梯隊策略聯盟了。」
