台北地檢署不服前民眾黨主席柯文哲以7千萬交保，在交保裁定出爐第5天提起抗告，其中提到柯文哲昨天（8日）辦保後接觸民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞，已經違反法院裁定「不得與證人有任何接觸之行為」的要求，不過實際確認，在京華城案接下來傳喚出庭的證人名單中，其實並未包含陳智菡與陳宥丞，這兩人只因為曾在檢方偵辦京華城案時出庭作證，所以證詞列在起訴書的證據清單上。京華城案後續作證的相關人士，包括9月11日民眾黨秘書長周榆修與木可公司員工李婉萱、9月25日威京集團總裁沈慶京、10月2日前台北市都發局長黃景茂、10月7日柯文哲、10月14日應曉薇助理連君蒲、10月16日東森電視總裁張高祥與會計師范有偉、10月21日前台北市副市長黃珊珊、10月30日應曉薇顧問吳順民、11月4日木可公司會計何璦廷等人。陳智菡與陳宥丞屬於偵查階段「檢方」證人，在起訴移審後，已進入審理階段，並不是「院方」的證人，柯文哲與這兩人接觸，是否違反北院定義「不得接觸的證人」，就看高等法院如何認定。