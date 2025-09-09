我是廣告 請繼續往下閱讀

今年9月28日教師節變成國定假日，不只多放一天假，教育部國健署也首度發放敬師禮金，每名教師1000元，包含高級中等以下學校公、私立專任教師、代理教師合計共有2.4萬人受惠。然而，全教總呼籲，應該把矯正學校教師納入，建議把國防部及科技部管轄下的中正預校及科學實中一併檢視是否有同步發放教師節禮金。教育部表示，為配合教師節敬師活動，激勵教師士氣及提升教師工作績效，依行政院104年2月4日院授人給字第1040024361號函規定，比照公務人員激勵辦法第5條第1項第7款規定，發放敬師禮券。對象共2.4萬人，經費合計2400萬元。全國教師工會總聯合會昨晚表示，長久服務矯正學校的教師，因屬於法務部管轄，並未被納入教育主管機關所發放的教師節敬師禮金對象。矯正學校教師與一般中小學教師一樣，皆經過國家考試取得資格，肩負教學與輔導責任；不同的是，他們在更具挑戰的環境下進行教育工作，致力於學生的行為改善與人格重建，對社會安全與教育多元化有不可或缺的貢獻。全教總說，當社會普遍於教師節表達敬意之時，矯正機關教師卻被遺漏，令人遺憾，呼籲法務部能正視矯正學校教師的貢獻，檢討並修正相關規定，讓矯正學校教師也能被納入敬師禮金對象，也建議國防部所轄中正預校及科技部所轄科學實驗中學，也應一併檢視是否有同步發放，避免產生差別待遇。