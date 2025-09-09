我是廣告 請繼續往下閱讀

「送電鍋也算貪污？」台北市一名黃姓清潔隊員，去年好心將一只回收電鍋轉送給拾荒老婦，想讓對方能煮頓熱飯，沒想到竟因此被依《貪污治罪條例》起訴！他今（9日）現身士林地院出庭時情緒低落，直言「真的不知道會這麼嚴重」，擔憂自己因此案入獄，整起事件引發社會譁然。據了解，黃姓隊員是北市資深清潔人員，去年7月在轉運站執勤時，發現回收車上有一只外觀完好的大同電鍋。基於憐憫之心，他隔日便將電鍋轉送給一名拾荒老婦，希望她能改善生活。然而，清潔隊後來發現此事，要求黃男返還電鍋。黃男因不好意思向老婦索回，最後只好自掏腰包購買一只全新電鍋補上，並主動向上級主管坦承此事。不料，依環保局規定，公務員不得擅自占有或處分回收物，他最終仍被依貪污罪送辦。案經士林地檢署調查，檢察官認定黃男動機單純，且涉案電鍋回收價值極低，但由於他身為公務員，仍不得擅自處分公物，依法仍須起訴。不過，檢方也考量他符合自首、情節輕微等要件，已向法院請求從輕量刑。今日出庭時，黃男難掩憂鬱神情，對媒體表示「真的不知道這麼嚴重，很怕會因此坐牢」。此案引發外界熱議，不少網友直呼「法律太硬」、「送電鍋也算貪污？」也有人認為公務員確實該謹守規範，「不管價值多少，規定就是規定」。此案目前由士林地院審理中，社會大眾也將關注法院最終如何在「公務員守法義務」與「人性善念」之間做出裁量。