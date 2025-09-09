我是廣告 請繼續往下閱讀

全民運動署：突破的關鍵

民間社團：被忽視的主角

體育班的轉型契機

運動部的責任與挑戰

今天是9月9日，不只是國民體育日，更是台灣運動發展史上值得銘刻的一天，全新的「運動部」正式揭牌上路。這場升格，從「體育署」蛻變為「運動部」，不只是名稱的更迭，也是國家在運動發展上一次思想的翻新與制度的重塑，象徵著從此台灣運動不再只是附屬教育的枝葉，而被視為國力、產業、文化與民生的核心。然而，當禮炮與掌聲落下，真正的考驗才剛開始，運動部能否帶領台灣邁向「運動壯大台灣」的願景，抑或僅淪為一場官僚系統的重組，取決於它是否敢於跳脫舊思維、是否能在過往錯誤與局限的教訓中，找到全新的方向。回顧過去二十年，台灣政府推動全民運動的政策想像，最常被轉化為一棟棟「國民運動中心」，特別是自當年台北市率先喊出「一區一運動中心」後，各縣市爭相仿效，將場館建設視為政績。這些運動中心確實帶來一波運動熱潮，讓市民以低廉票價走進健身房、球場與泳池，成為都市人生活的一部分。然而，十餘年後的今天，我們卻不得不面對一個尷尬的現實，亦即運動中心模式早已顯露疲態，硬體設施千篇一律，空間狹小、設備陽春，甚至在尖峰時段人滿為患，讓「國民運動」成了一場排隊的考驗。更令人擔憂的是，過度依賴政府補貼的營運模式，壓低了票價，也壓縮了教練與專業人員的發展空間，形成「廉價服務、低薪專業」的惡性循環。有學者早已指出，若全民運動只是靠政府蓋場館、砸預算，終將走向死胡同。「硬體是門面，但軟體才是靈魂」，若沒有專業人力、社區組織、文化氛圍的支撐，運動中心再多，也只是一座座冰冷的水泥盒子。而諷刺的是，雖有越來越多的運動中心，但像是自栩為棒球王國的台灣，還是有許多學生只是想簡單的「KGB」都無法，反之，從學校操場被趕到公園、從公園被趕到巷內，最終從巷內被趕回電腦遊戲「全民打棒球」裡，所謂的全民運動淪為制式化，國民們無法隨心的投入自己喜好的運動，運動的「可近性」也被抹殺。正因如此，運動部此次揭牌，同步設立「全民運動署」，可謂是一次觀念上矯正的機會。全民運動署不再只強調硬體建設，而是肩負八大任務：從規律運動的推廣，到全齡族群的參與；從山林、海洋等戶外運動的普及，到新興與民俗運動的傳承；更重要的，是如何真正扶植社區運動俱樂部與各類民間社團，將運動帶進日常生活的肌理。這樣的轉向，其實意義重大，因為唯有當運動走出運動中心，走進巷弄、公園、社區活動中心，成為「隨手可得的生活選項」，全民運動才算真正落地。當一個家庭能在週末參加社區慢跑團、長輩能在里民活動中心上桌球課、年輕人能加入俱樂部參加城市聯賽，運動才會成為文化，而不只是「健康檢查時的一紙建議」。前面提到，台灣的運動發展，長久以來陷於「官方場館」的思維，政府傾向於自己建設、自己經營，而忽略了民間社團的巨大潛力。其實，許多成功的國家，無一不是以「俱樂部文化」為基礎，諸如德國的足球、法國的網球、日本的棒球等，無不是靠遍地開花的社區俱樂部，讓運動成為生活的一部分，同時孕育競技人才。反觀台灣，運動社團長期得不到制度化的支持，經費不足、空間不足、政策支持不足，結果導致民間的熱情被迫依賴個別教練或熱心人士，而無法形成永續機制。如今，運動部若真有決心，便必須以全民運動署為槓桿，推動「社團化、社區化」的政策，提供經費、場地、專業人力的支持，讓民間社團成為全民運動的主角。這不僅能厚植基層人口，更能與競技運動形成互補。試想，當一位對運動有夢的孩子在社區俱樂部裡找到興趣，他未必要走體育班這條「菁英隧道」，卻能持續在運動中保持熱情，甚至走向教練、裁判、產業等不同道路，這才是真正的培力「運動人口基礎」。此外，今天行政院長卓榮泰在致詞時對李洋部長的期許中，首先提及的便是「體育班的改革」。體育班制度，曾是台灣競技運動的重要搖籃，然而，它同時也是爭議的溫床，例如過早分流、學業荒廢、出路受限等等，多少孩子在體育班裡揮汗數年，卻因傷病或無法進入職業體系，甚是提早離開職場等，而被迫面對殘酷的現實，這樣的制度，既無法善待孩子，也無法善用人才。運動部揭牌後，各界也紛紛再次提出「體育班社團化、社區化」的方向，這是一種值得鼓勵的思維翻轉。若能夠有具體的政策方針調整，搭配更臻成熟的全民運動環境，未來，體育班也許就不再是唯一選項，而能透過學校社團與社區俱樂部共同承擔訓練功能，讓學生既能接受專業訓練，又能兼顧學業與生活，不再被制度綁死。這樣的改革，既能擴大基層運動人口，也能避免運動菁英培育變成一種社會的淘汰賽。運動部的成立，讓全民運動成為國家政策的核心。然而，這不應只是口號，更需要行動。首先，還是必須避免「建設主義」的陷阱。興建場館固然重要，但若只是數字的累積，仍然是淪為掩蓋真正的問題；反之，運動部應該更積極地與地方政府、民間團體、產業界合作，打造永續的運動生態。其次，必須將資源投注在「人」的身上。專業教練、裁判、運動管理人才，是支撐全民運動的骨幹，如果他們長期陷於低薪與不穩定，任何政策都只是空中樓閣。此外，競技運動與全民運動是兩種概念不同卻相輔相成的運動模式，運動部未來不該像過往體育署的時期，偏廢或偏重任何一方。例如，近年興起的自由潛水運動本身就具有兩個性質，然而始終缺少了政府更實質的政策力挹注，導致這項運動發展既不能更「全民」，也無法「競技」得更安全，十分可惜。9月9日，國民體育日。在這一天，運動部終究揭牌，象徵台灣運動發展的新起點，但在朱崙街揭開新招牌的同時，不代表過去所遇到的各種運動治理亂象就會隨紅布卸下而一同消失。運動部應該更敢於翻轉思維，敢於褪去官僚思維及眾多「老害」盤踞，並努力把運動文化帶進每一個家庭、每一條街巷。唯有如此，「全民運動」才不會淪為口號，而能真正成為台灣社會的日常風景。願未來的某一天，當我們回顧今天，不是紀念一個部會的成立，或是遺憾行政端又再次改造將運動部組織降階，而是能夠真正驕傲地說，從這一天起，台灣的運動發展真正的獲得了重生，以及走向正確的道路。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com