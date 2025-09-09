我是廣告 請繼續往下閱讀

近期北區大學模擬考作文題目掀起爭議。試題以「我的媽媽是代理孕母」為題，要求考生以第一人稱視角撰寫，描繪內心的糾結或感動。題目一出，立刻在網路引發大量批評，許多學生直呼「非常不舒服」。根據考生分享的試卷內容，題目不僅簡介代理孕母的種類，還改編青少年談論母親擔任代理孕母的心聲，並附上示例文字，如「我也怕我朋友知道了會怎麼看我。是羨慕？是感激？還是尷尬？」、「我從來沒想過，媽媽還會懷孕，更沒想過，她懷的不是我的弟弟或妹妹，而是別人的孩子。」這些描述讓不少人感到不舒服。在社群平台上，反彈聲浪不斷，有人批評題目設計「惡意滿滿」，質疑為何要學生強行代入母親角色，直指「女人終究被當成工具」。也有人不滿此題不是論說文，而是抒情文，認為更帶來情感上的壓迫。不過，也有少數網友持不同看法，認為題目本身並未污名化，而是觸及社會現實，「對某些人來說，這確實就是人生」。爭議延燒之際，也讓外界再度關注代理孕母議題。衛福部去年底已提出《人工生殖法》修法草案，打算放寬適用對象至單身女性與同性配偶，但因代理孕母爭議過大，相關規劃已決定與草案脫鉤，另行研議。新北市教育局傍晚回應，此份模擬試卷由翰林出版社自行邀請命題老師，再提供給雙北考生當成模擬考試題，各校可自主決定是否採用或參與考試，而非由教育局統一命題，亦非指定教材。