我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經濟部產業園區管理局舉辦複合型災害應變演練，以強化災害應變能力。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局舉辦複合型災害應變演練，以強化災害應變能力。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局局長楊志清說明複合型災害應變演練的情形，以強化災害應變能力。(圖／記者黃守作攝)

經濟部產業園區管理局與環境部化學物質管理署合作於日前，在產業園區管理局高雄臨海產業園區的台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠，舉辦複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，以強化災害應變能力，提升應變資源整合力，更有助強化園區整體安全維護。產業園區管理局局長楊志清表示，產業園區管理局為因應各產業園區內化學品使用廣泛、潛在風險日益提高，乃舉辦複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，期藉由此一模擬演練，來強化園區災害應變能力，以及橫向聯防協作之機制。複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，在產業園區管理局組長徐仲禮、產業園區管理局高屏分局副分局長歐燕棉、環境部化學署副組長盧家惠、台灣中油公司煉製事業部副執行長李榮源、港務消防大隊隊長洪偉欽、工安協會理事長湯大同等人，以及12個單位聯手強化防災量能。此次複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，演練動員超過80人，模擬情境為煉油廠內原油儲槽外浮頂密封圈遭雷擊起火，火勢蔓延至鄰近儲放甲基第三丁基醚(MTBE)毒性化學物質的儲槽區，構成地震、火災與毒災交錯的複合型災害情境。此次演練由中油煉製事業部大林煉油廠擔綱主演，由主任工程師擔任現場指揮官，聯合高雄市消防局、環保局、環境部化學署南區技術小組與諮詢中心、警政署保安警察第2總隊、台灣電力公司、台灣自來水公司、臨海產業園區服務中心、聯合污水處理廠，以及聯防廠商包括中鋼碳素化學公司、李長榮化工高雄廠等12個單位共同參與演練。在演練過程中，各單位迅速啟動通報、初期應變及跨單位支援程序，從火勢撲滅、毒災控制到環境監測、人員疏散，流程分工明確、合作順暢，完整驗證產業園區應對複合災害的實務操作能力與協同效率。楊志清指出，產業園區管理局所轄科技產業園區內化學品種類多元，潛在風險不容忽視，藉由演練可有效強化事業單位間的聯防機制與應變默契，未來若發生重大事故，能於黃金時間內迅速啟動外部通報及應變，以降低傷害與損失。楊志清並指出，產業園區管理局所轄園區的事業單位眾多，推動橫向聯繫與資源整合至關重要，透過實境演練建構高效的救災流程，有助應對未來可能面臨的突發狀況，此次演練也展現公私協力、防災共備的精神，為園區建立更穩固的安全防線。