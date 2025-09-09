我是廣告 請繼續往下閱讀

如有需要，請洽職安署02-89956666轉8218、8134、8215、8216、8217，或是職安署委託之財團法人安全衛生技術中心詢問或提供臨場輔導（劉小姐，03-5836885轉110）。

勞動部發布「高氣溫作業熱危害預防指引」提醒企業留意勞工在高溫以下工作注意事項。勞動部職安署近日再布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，新增高溫作業危害預防之設施、器具及個人防護具等補助項目，補助對象除100人以下中小企業外並擴大至自營作業者，也配合調整同一種防護具補助上限至3萬元。針對哪些器具、個人防護具可以接受補助？勞動部過去曾揭示，像是戶外使用遮陽裝置、灑水設備、配備風扇的安全背心、安全帽等都可以適用。勞動部6月發布「高氣溫作業熱危害預防4大策略」，若不合規定者複查檢驗後仍未改善，處3萬至30萬元罰鍰。6至9月啟動專案檢查，預計舉行105場次。熱危害預防指引有6大修正重點，如擴大適用對象，包含勞工、自營作業者、派遣勞工，並明定熱危害第四級時，工作現場必須設置遮陽、降溫設備，及提供休息場所、飲用水等。職安署表示，上述改善高溫工作環境及個人護具，即日起中小企業雇主或自營作業者皆可以申請補助，此外，因應近年物價上漲，也配合調整同一種防護具補助上限至3萬元。職安署提醒，本年度改善安全衛生設施及器具補助，受理申請期限至10月31日止，最高可補助20萬元（個人防護具以5萬元為限），呼籲中小企業及自營作業者踴躍申請相關補助