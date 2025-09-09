我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾近期發現，恆春海域出現大量泥沙，造成海底景觀視線受阻，被認為讓墾丁觀光雪上加霜。台電出動空拍機及水下攝影確認現場狀況，今（9）日說明，6月至8月雨量已超過去年整年雨量，連日豪大雨沖刷導致泥沙入海，並非核三排水所造成如此廣大海域的泥沙混濁。墾丁曾經是夏天的朝聖之地，但受到當地房價居高不下、國旅熱潮不再等原因，提前進入觀光寒冬。近期當地民眾指出，原本恆春地區絕美的水下景觀，因為泥沙導致視線混濁，可見度甚至不到1米，質疑是台電核三廠排水所造成。對此，台電出動空拍機及水下攝影確認現場狀況，台電董事長曾文生今日也赴現場勘查，並與縣府及當地潛水業者研討可能原因。台電經調查確認，當地6月至8月雨量已超過去年整年雨量，連日豪大雨沖刷導致泥沙入海，幾乎恆春半島海域都有觀察到泥沙，尤以枋山、楓港至車城海口為甚，核三排水難以造成如此長距離之廣大海域的泥沙，海域出現泥沙應受多重因素影響。恆春近來豪大雨，8月13日最大時降雨量近100毫米是過去40年次高紀錄，豪大雨加劇泥壤沖刷導致海水混濁。台電連日勘查包括核三廠內及上游區域、出水口周邊海域及14處野溪出海口，今日出動空拍機觀測枋山、楓港、車城海口、萬里桐、白砂、貓鼻頭、後𤩹湖、核三等恆春半島海域沿線，發現枋山、楓港至車城海口沿海泥沙比核三出水口附近更明顯。至於海水濁度影響，台電8月21日委託潛水團隊於核三排水口進行水下攝影，仍有觀察到珊瑚及海龜等海洋生物。台電說明，核三廠內之光電場設有植生毯、截水溝、滯洪池及沉沙池等水保設施，逕流水截流集入滯洪池，經沉降池減少泥沙，才依規定水量放流。雖目前認為大範圍海域泥沙應非僅由核三排水直接造成，台電仍會積極落實相關場域水土保持並強化核三廠排水管理，後續也將協助縣府及墾管處等單位持續釐清海域泥沙確切成因。