▲高雄市永安區興達電廠二廠天然氣新建工地發生爆炸，後續引發火警。（圖／Threads@huang.huaide授權使用）

▲大約在晚間8點50分，興達電廠現場火勢已經撲滅。（圖／Threads@huang.huaide）

▲火警自20時06分起至21時10分，火點周邊微型感測器監測數據顯示，未出現明顯污染高值情形，環保局將持續追蹤。（圖／高雄市政府環保局）

高雄市永安區興達電廠二廠今（9）日晚間傳出火警，起因為天然氣新建工地發生爆炸，電廠一度冒出超大火光。家住興達電廠附近民眾也表示，爆炸發生當下「窗戶都在晃動」，現場最新動態也曝光了。高雄市永安區興達電廠二廠天然氣新建工地，今（9）日晚間8時許突然傳出爆炸聲響，現場一度冒出火光，讓附近住戶紛紛拍下驚人畫面上傳網路。許多在地人驚呼，「爆炸時整個窗戶都在晃動，嚇死我了」、「住彌陀也聽到超大的爆炸聲，窗戶都晃動一下」、「興達電廠發爐，希望人員平安」，而根據現場最新情況回報，火勢大約在晚間8點50分左右得到控制，從遠處已經看不到先前大片火光。針對本次興達電廠火警，高雄消防局指出，燃燒位置為二廠管線內的天然氣管線，並未波及儲槽設施，也未傳出人員受困或受傷。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。高雄市政府環保局指出，根據微型感測器即時數據，目前火場已無明火，但空氣品質仍需密切關注。預估受影響地區主要為