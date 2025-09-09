我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣三SOGO攜手台灣知名插畫家李翰「舉牌小人」創作者，以鮮明色彩與溫暖手繪風格，聯名推出數波來客禮，（圖／記者金武鳳攝，2025.9.9)

▲台中大遠百週年慶以鑰進遠宇宙 為主題，即日起開放VIP預購，標榜優惠、精品、星動活動全面引爆。（圖／業者提供）

▲台中大遠百週年慶以鑰進遠宇宙 為主題，即日起開放VIP預購，標榜優惠、精品、星動活動全面引爆。（圖／業者提供）

台中百貨周年慶促銷戰開打；台中廣三SOGO百貨迎來30週年慶，主打五大亮點回饋最實在，包括週週來店禮、日本展抽福岡機票及滿仟送佰等，11日至17日先開放VIP預購會，18日起正式展開。台中大遠百週年慶標榜優惠、精品、星動活動全面引爆，10日率先展開預購會，18日起首波週年慶活動正式登場。廣三SOGO百貨週年慶以「Run to 30」為主題，攜手台灣知名插畫家 李翰（Han Lee）—「舉牌小人」的創作者，以鮮明色彩與溫暖手繪風格，傳達廣三SOGO陪伴消費者30年、奔向未來的意象。廣三SOGO為感謝消費者多年支持，週年慶活動集結超值回饋、限量來店禮、銀行滿額抽獎、日本九州特展抽機票及豪華家電贈品等，打造一場最強檔的30週年慶典。預估整檔業績上看9億元，較去年成長10%。感謝消費者30年來支持，廣三SOGO卯起來大放送回饋，包括滿仟送佰，全館消費滿3,000送紅利點數600點， 化妝品滿2,000送400點、9/18~9/29滿萬再加送紅利點數800點。其次是週週限量來店禮，諸如輕巧側背包、摺疊蛋捲桌、雙層旅行袋、冰壩杯、雙層餐盒等好禮週週換著送。。第三個亮點日本美食物產展即日登場，當日於日本展消費滿500，可抽台灣虎航福岡來回機票。第四是刷星展信用卡，單筆滿3,000抽「郭富城ICONIC演唱會高雄雙人套票」價值11,760元。壓軸好康是教師節、中秋、雙十連假，APP點數放大回饋。台中大遠百週年慶以「鑰進遠宇宙」為主題，集結全館超過800家品牌與13大銀行，推出最強滿額贈、專屬會員加碼禮、銀行分期回饋優惠，並搭配時尚精品、化妝品限定組合及智慧型多功能家電，打造跨越時空的購物盛典。讓消費者走進台中大遠百，就像進入一場科幻宇宙探險，盡情探索未來潮流與無限驚喜。台中大遠百週年慶VIP預購即日展開，同享正檔優惠，化妝品/內睡衣單筆2,000送200元、(9/18-9/29)單筆1萬再加送200元。百貨服飾累計滿5,000送500元、累計滿5萬再加送600元；國際精品首12日單筆1萬送500元等。針對信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊，全館單筆分6期6,000送200元、1萬送400元越多換越多。台中大遠百週年慶再掀精品高潮，精品巨擘 Dior 盛大開幕。週年慶期間，國際精品同步祭出超值回饋，首12日單筆滿10,000元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿10,000元再送1,000元。此外；更推出限時奢華驚喜，預購及開打首五日期間，CHANEL、Hermès、Louis Vuitton當日單筆滿10,000元送500元。多重優惠搭配開幕盛事，帶領消費者走進極致尊寵的時尚殿堂。