我是廣告 請繼續往下閱讀

上周僅拿1勝的台鋼雄鷹，今（9）日回到澄清湖主場迎戰下半季王者中信兄弟，推派本土左投江承諺交手中信兄弟外籍左投李博登，雙方都繳出僅失1分優質先發，領先1分的中信兄弟在九局下由當家守護神吳俊偉登板關門，卻上演劇場，滿壘局面下被林家鋐敲出再見安打，台鋼雄鷹終場3：2逆轉中信兄弟。雙方先發投手江承諺和李博登，分別繳出6局、7局只失1分的優質先發，台鋼雄鷹第七局推派2025年選秀狀元韋宏亮登板，雖投出暴投但力保不失分，但第八局登板的陳柏清卻遭狙擊，被首棒打者岳東華敲出長打，後續投出2次保送，加上高飛犧牲打失掉1分。中信兄弟於九局下，把球交給守護神吳俊偉，但他在1出局後對郭阜林投出保送，曾昱磬補上安打，吳俊偉又對高聖安投出保送，形成滿壘局面，最後林家鋐於2壞球情況下，一棒敲出再見安打，送回壘上2位跑者，台鋼雄鷹完成大逆轉，終場3：2勝出。林家鋐本戰4打數就敲出1支安打，但就是決定比賽勝負的關鍵一擊，收下本季第2次單場MVP殊榮。另一地於嘉義棒球場舉行的樂天桃猿面對統一獅之戰，樂天桃猿靠著洋投魔神樂7局完美發揮，搭配主戰捕手張閔勛開轟，終場4：0完封統一獅。