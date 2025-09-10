我是廣告 請繼續往下閱讀

「運動，早該回歸本質，同步歐美日韓，從參與、教育與健康等面向，思考運動的重大社會價值。」

▲運動部掛牌後，部長李洋透露人事布局將親自面談決定，並強調全民運動與產業多元化是未來施政重點。（圖／記者陳明安攝）

運動部於9月9日正式掛牌成立，中華職棒球員工會今日發表聲明，向首任部長李洋表達祝賀，球員工會表示，過去20年間持續支持並參與台灣體育改革，從制度倡議到公共討論，推動多項深具影響的變革。他們指出，體育不僅是競技，更與教育、健康、社會發展緊密相連，工會也提醒，目前台灣正面臨少子化、教育轉型、產業化與國民健康等挑戰，考驗體育制度的韌性，改革勢在必行。在眾多課題中，球員工會特別點出體育班制度改革的重要性，期盼未來能讓學生運動員在專業訓練之餘，拓展多元學習機會，落實「先是學生、才是運動員」理念。他們強調，唯有如此，才能培養兼具素養與專業的新世代人才，讓家長放心將孩子交給體育環境。工會表示，他們祝福李洋未來在全民運動推廣、運動產業發展與國際交流拓展上，能在現有基礎上再往前一步，為台灣體育寫下新篇章。聲明最後以比賽作比喻，強調「體育改革是一場全國矚目的賽事」，雖然過程漫長而艱鉅，但李洋將是場上的主攻手，而懷抱夢想的運動員，會是他最熟悉的隊友。工會承諾將持續在制度推動中維持堅定立場，並呼籲社會各界用運動員不懈的精神與團隊堅毅的力量，共同支持改革。