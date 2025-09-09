我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄鹽埕的JustIn入吧是一座藏身於純白法式甜點店背後的祕密空間。（圖／翻攝畫面）

▲Error404 Bar是高雄少見的「茶酒特調餐酒館」。（圖／翻攝畫面）

▲隱身在三多商圈巷弄裡的 Bar Doorlight，白天低調不起眼，夜晚卻化身迷人塔羅主題酒吧。（圖／翻攝畫面）

南台灣再次迎來餐酒界盛事「高雄雄嗨調酒節」！今年以 HighBall 為主題，9/13將在愛河河畔熱鬧展開，串聯逾70家風格酒吧與餐飲品牌，並融入創意特調與國際調酒師獻技，打造既具夜間魅力又具文化溫度的港都調酒職人之夜。在琳瑯滿目的餐酒館中，位於高雄前金區大立百貨旁的Maltail，自2024年9月開幕以來迅速成為話題。店名結合「Malt」（麥芽）與Cocktail」，主打以單一麥芽威士忌為核心的創意調酒概念。1樓是開放式汲飲空間，2樓則是專注威士忌與經典調酒的沉靜場域。調酒手法兼具現代科技與筧美學，Maltail更榮登「2025年亞洲50大酒吧」第75名。位於文化中心旁的 Treelight Bistro，猶如藏身樹洞裡的浪漫月光餐酒館，每個角落都散發夢幻感，是拍照與宵夜聚會的理想場域。調酒師團隊不僅華麗又得獎無數，經典與創意兼具，主廚更是來自米其林畢比登推薦餐廳，店內餐點以西式結合亞洲在地食材為主軸，致力打造更美好的餐酒搭配。高雄鹽埕的JustIn入吧是一座藏身於純白法式甜點店背後的祕密空間。這裡結合法式甜點與精緻調酒，兩座酒牆藏有上千支基酒，彷彿味覺的圖書館，等你翻閱。法國藍帶甜點師出身的調酒師Justin，將經典蛋糕幻化成可飲調酒，從經典甜點Opéra到經典調酒Opéra，每一杯都是獨特的風味故事。Error404 Bar位於三民區自立一路上，是高雄少見的「茶酒特調餐酒館」，以台灣多款茶葉為靈魂，讓茶香與酒精碰撞出深邃風味。可選台東紅烏龍、台茶18號或蜜香紅茶，搭配咖啡、桂花與果乾等辛香料，由調酒師客製「TRY TO TASTE TEA」DIY調酒，喝得到專屬獨特感。宵夜搭配如辣香口水雞、生煎包或提拉米蘇，每一口都融合茶與酒香，是喜歡創新風味者不可錯過的一夜選擇。坐落於高雄苓雅區的著名酒吧Bar DIP，以客家文化為靈魂，將「浸泡」與「淬煉」的調酒技法，巧妙結合藍染工藝中的染料提取概念，創作出具有文化底蘊的飲品風味。主理人龍兒巧妙融入梅干菜、擂茶、桔醬等客家食材，調製出「三生湯」這樣令人驚豔的創意調酒，讓人品味一杯酒，即像在品嚐一段文化故事。同樣位於苓雅區仁義街靜巷內的Bar Whiskeen，是威士忌迷必訪之地，由曾任「小後苑」的調酒師羅彬主理，以專業與熱情打造專屬威士忌空間。店內陳列多款經典與稀有酒款，並提供精緻調酒與細膩風味解說。空間氛圍沉穩而不失溫暖，適合好友聚會或獨自小酌。隱身在三多商圈巷弄裡的 Bar Doorlight，白天低調不起眼，夜晚卻化身迷人塔羅主題酒吧，搭配柔和燈光與月球吊燈氛圍，宛如一場儀式即將展開。每日都有塔羅占卜師駐點，抽一張牌即可決定今晚的第一杯調酒，並附贈解說小卡，讓每口品飲都帶有神秘故事。無論一人微醺或好友聚會，Doorlight 都是療癒又具儀式感的靈魂小酌角落。說到高雄就不得不提熱門的景點新崛江，擁有顯眼招牌的雨BAR，是夜貓子的熱門聚集地，沉穩卻溫暖的空間，吧台與座位緊密卻不擁擠，讓人自然融入微醺氛圍。這裡不只有調酒及生啤酒，更以日式元素與親切互動營造出獨特體驗，下酒菜以熱騰騰的拉麵最受歡迎。店主小雨將酒吧取名「雨」，如同一場夜裡的對話，讓人卸下防備，與酒精和情緒一同流動。