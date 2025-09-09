我是廣告 請繼續往下閱讀

知名演員江祖平近日爆料三立前副總龔美富兒子龔益霆涉嫌性侵，並揭露一名梳化助理疑似也遭性騷。台北市勞動局表示，已於昨日正式函請三立電視調查釐清該助理身分，若確認為公司員工且事件發生於工作期間，依法將立即啟動調查，並提供必要保護和協助。江祖平指控龔益霆性侵，儘管龔美富已請辭獲准，但台北市議員曾獻瑩仍呼籲北市府應立即依《性別平等工作法》啟動調查，給予被害人應有的保障與支持。勞動局回應表示，已於9月8日函請三立電視公司，請就被害人身分調查釐清，如被害人為公司僱用員工，即應依性別平等工作法規定，採行立即有效糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查、採行避免被害人受性騷擾情形再度發生措施、對被害人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務等法定義務。