高雄興達火力發電廠今（９日）晚間8時左右驚傳爆炸火警，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。高雄市副市長林欽榮稍早趕到現場時，周邊多位里長上前喊話，要求市府調查清楚，現場一度爆發推擠。興達電廠晚間8時爆發火警，台電公司初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助。高雄市政府消防局派遣25輛消防車、63名消防人員，指起火點為第二廠區一條天然氣管線，並未波及其他儲槽及關鍵設施，加上台電與外包廠商進行斷電與排氣遮斷作業後，火勢受控，無人傷亡，現場明火目前已熄滅，火警詳細起因仍由火調人員進一步調查中。該廠區今天下午3時許就傳出異味，廠區已提早疏散才未釀成重大傷亡，但有里民在爆炸後想起下午的外洩事件，質疑地方收到的消息不一致。高雄市副市長林欽榮在爆炸後先行抵達現場，隨即就遭當地里民、里長團團圍住，痛批台電4點就知道有外洩卻不告知里民，喊話市府要給交代。但當時林欽榮急著要進入廠區了解狀況，一度與里長們爆發推擠，在市府人員介入隔開後才緩解衝突。新港里長何應成表示，爆炸就有里民說「以後不敢住這裡」，天然氣對地方影響太大，應該先停工調查，確保安全。