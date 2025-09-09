我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄興達火力發電場今（9）日晚間8時左右驚傳爆炸火警，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。目前風向導引污染物往東南傳遞，環保局示警下風處永安、岡山、路竹3區將受到異味影響，提醒民眾留意。興達電廠晚間8時爆發火警，高雄市政府消防局派遣25輛消防車、63名消防人員，指起火點為第二廠區一條天然氣管線，並未波及其他儲槽及關鍵設施，加上台電與外包廠商進行斷電與排氣遮斷作業後，現場明火目前已熄滅。不過火警目前風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞。環保局表示，火警自20時06分起至20時35分，火點周邊微型感測器監測數據顯示，未出現明顯污染高值情形。目前火警系統顯示已無明火，但下風處地區仍可能受到異味影響，環保局預估空氣品質受影響區域為永安區、岡山區、路竹區。環保局呼籲民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。