高雄興達電廠9日晚間傳出火警，新建的燃氣二號機在試運轉過程中冒出火光。台電回應，初步研判是天然氣洩漏導致起火。原訂今年底要完成測試並商轉的新二號機，恐怕無法如期上線。台電強調，今年秋冬供電不受影響，不過新二號機上線時程，需要看事故情況決定。台電興達新一號機原規劃在2月接替核三廠二號機除役後上線，但目前仍停留在測試階段。如今二號機再出狀況，新一號機進度是否會受影響需要觀察。根據台電規劃，興達新一至三號機組總裝置容量390萬瓩，未來將直供台南科學園區，支撐台積電等大廠的擴產需求，並作為台灣南部電力穩定的重要支柱。三號機原訂明年上線，整體工程雖已完成逾九成，但目前一、二號機狀況頻出，已為南科供電前景埋下不確定性。