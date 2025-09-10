我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄興達火力發電廠９日晚間8時左右驚傳爆炸火警，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。國民黨高雄市議員白喬茵表示，興達電廠此次出意外的新燃氣二號機組目標是直供南科，「隔壁市長黃偉哲人呢？人沒到，但起碼要關心一下我們高雄人吧？」白喬茵9日深夜在臉書發文，能源是國家的命脈，電廠爆炸等於是嚴重的國安漏洞，讓人民瞬間失去對政府的信任。雖然沒有人員傷亡，但大規模的火光和濃煙不只容易衍生未知的風險、製造難以收拾的恐慌，也讓高雄空汙狀況雪上加霜。「陳其邁市長第一時間趕去現場，但隔壁市長黃偉哲人呢？」白喬茵也直接點名，台南是缺電大戶，長期仰賴外縣市供電，黃偉哲知道這次出意外的新燃氣二號機組，目標是以直供南科電力而建置的嗎？「以江湖道義來說，人沒到，但起碼要關心一下我們高雄人吧？」白喬茵說，高雄肩負國家能源政策的重大責任，長期扛起南台灣發電的重擔，光是現在，高雄就有十一組燃氣機組、六組燃煤機組，另外還有三組新燃氣機組正在興建與測試中，難道南台灣日漸擴大的用電缺口統統要由高雄來補嗎？她也痛批，更讓高雄人吞不下去的是，興達燃煤三、四號機、大林燃氣五號機，沒有使用許可與已除役的機組，卻遲遲不拆除，並在備轉容量低於8%、甚至6%的情況下被迫重啟「救援」，興達煤倉還長期堆放大量煤炭，自燃風險屢屢出現。這些都是中央錯誤的能源政策，卻讓高雄人承擔過重代價。白喬茵也喊話，陳其邁市長必須展現魄力，代表高雄人向中央抗議，要求落實區域用電均衡，不能再讓高雄什麼都扛，同時，也請台電徹底釐清事故原因，強化防災計畫與安全設備，「這次是測試爆炸，下次會是甚麼驚喜，我們都害怕。」