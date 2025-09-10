我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄興達電廠9日晚間發生火警意外，興達電廠廠長洪貴忠公開向里長及居民致歉，「今天事故確實造成大家有一點擔心」，並表示為了安全考量，除了此次發生爆炸的二號機，一號機也會停止測試。洪貴忠表示，消防隊獲報後35分鐘內控制火勢，因此機組並未嚴重受損，供電不受影響。洪貴忠強調，針對爆炸使當地里長、居民驚嚇致歉，事故讓大家擔心，要說聲抱歉。事發當下公關部門有和里長說明，但初期無法確切告知現場情況，處理緊急狀況後，會向里長、里民更詳細解釋。洪貴忠進一步指出，新一、二號機仍在測試階段，原本已完成測試的一號機，在二號機發生事故後也立即停機檢查，以策安全；舊廠區五部機組則維持穩定發電，系統仍有足夠備轉容量，短期供電無虞。